Tohle byl od nás okresní přebor, měli jsme hlavy dole, nechápal trenér Barilla

Jsou týmem, který umí motat soupeřům hlavy. V nové sezoně to ovšem Jílové zatím neukazuje. Start do krajského přeboru doma s nulou a poslední víkend výprask v Kadani 5:1. „Kadaň není tým, který by nám měl dát pět branek,“ kroutil hlavou trenér Jílového Ondřej Barilla.

Trenér Jílového Ondřej Barilla. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Jenže se stalo. Kadaň, jako finalista posledního krajského poháru, Jílovému naložila už v prvním poločase, kdy si vypracovala brankami Soukupa a Karbana náskok 2:0. „Měli jsme šanci, ale byli jsme v zakončení špatní. Klíčové hráče bohužel máme zraněné. V Kadani náš výkon pasoval tak do okresního přeboru. Kluci měli hlavy dole, tenhle zápas nám prostě nevyšel,“ popsal naplno Barilla, který už před týdnem musel doma skousnou porážku 0:3 od Oldřichova. Vémolův soupeř je v životní formě. Mohl by vyhrát na body, říká trenér Procházky „Zatím je začátek soutěže, ale samořejmě body sbírat chceme. V dalším víkendu máme Brnou a to nebude snadný zápas. Musíme se ovšem prezentovat absolutně jiným fotbalem než doposud,“ dodal tvrdě kouč před duelem s posledním vítězem krajského přeboru.

