Záznam derby utkání Šluknov - Rumburk. | Video: SK Šluknov

Aleši, nakonec jste urvali čtrnácté místo a záchranu. Jak sezonu hodnotíte?

Sezona byla hodně náročná. Bylo to hlavně tím, že jsme do posledního kola hráli o záchranu. Sami jsme si to strašně zkomplikovali tím, že jsme nezvládli důležité zápasy.

Rovnou se zeptám na hráčský kádr, který jste měli hodně úzký…

Určitě musíme posílit. Musím říct, že na tom pracujeme od začátku jarní části. V celé sezoně jsme měli strašně úzký kádr, takhle se to prostě nemůže dohrávat.

Vy jste hrající manažer, chvilku jste i trénoval. To bylo hodně náročné, ne?

Náročné to bylo pro všechny, co v klubu působí. Hlavně pro hráče, protože někteří hráli se zraněním. Za to jim patří velký dík. Co se týče mé osoby, tak všechno zůstává při starém.

Na trenérské lavičce se během sezony objevil Petr Jirásek. Ten zůstává?

Já doufám, že ano. Vím, že je těžké s tím něco dělat, když máte úzký kádr a je potřeba improvizovat. K tomu se vám ještě někdo zraní…

Kdy vám startuje letní příprava?

Začínáme 16. července, měli bychom trénovat dvakrát až třikrát týdně. Máme v plánů tři přátelské zápasy?

Vilémov a Šluknov jsou pryč, oba týmy odešly do krajského přeboru na Liberecku. Nechcete jít stejnou cestou?

To zatím netuším. Určitě se o tom pobavíme. Nejdůležitější teď bude doplnit kádr a připravit vše na novou sezonu.

V I.A třídě se objeví několik nových týmů. Co od nich čekáte?

Celkově už je I.A třída těžká soutěž. Nováčci jsou nevyzpytatelní, budou mít plno euforie. Pak je tady Krupka, která podle mě bude chtít hned postoupit zpět do krajského přeboru?

Máte nějaký recept na stabilizaci hráčského kádru v Rumburku?

Recept? Ten bohužel žádný nemám. Jsem v pozici manažera nováčkem. Do té doby jsem si vzal pouze kopačky do ruky a šel na trénink nebo zápas. Tohle je trochu náročnější. Hlavně je důležité, aby všichni táhli za jeden provaz. Jak hráči, tak vedení. Pak věřím, že to dáme dohromady a přijdou i výsledky.