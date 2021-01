„Jestli se odehraje celá soutěž? To si netroufnu odhadnout. Potřebná polovina by se ale měla stihnout. Pak se bude moct postupovat a sestupovat. Pro někoho to ale asi bude nespravedlivé,“ myslí si Chod.

Krajský fotbalový svaz by rád jarní část rozjel v sobotu 20. února. Do daného termínu zbývá měsíc a pár dní. S tréninkem by tak týmy v krajských soutěží měli začít na přelomu ledna a února. „Co se týká společných tréninků, tak ideální by to bylo tři týdny před startem soutěže. To by mělo stačit. Už teď ale musí hráči plnit individuální „home office“. Pauza je opravdu dlouhá a rozjezd musí být pozvolný. Je potřeba minimalizovat hrozbu případných svalových zranění,“ zdůraznil.

Fotbalové soutěže sice stojí, ovšem pohyb v hráčském kádru se nezastavil. Jak je to ve Vilémově? Otazník visí nad zkušenými obránci Filipem a Jindřichem. „Honza Filip využil nabídky na pozici asistenta trenéra ve Viktorii Žižkov. Když to ale časově bude možné, tak nám během jara přislíbil výpomoc. Vláďa Jindřich, který nadále rovněž zůstává našim hráčem, si dává fotbalový oddech. Je to ale velký srdcař, který nás jistě v případě potřeby nenechá v problémech. Tým jsme doplnili o Luďka Černohorského. K dispozici pro jaro by už měl být po dlouhodobém zranění i Míra Luňák. Další hráči se doléčují, musíme počkat na jejich stav, a pak popřípadě zareagovat,“ prozradil Chod.

Pokud by se krajský přebor skutečně „restartoval“ koncem února, Vilémov by nemusel řešit případné termíny volných umělých hracích ploch. „První tři kola hrajeme na hřištích soupeřů. První domácí by měl být 13. března na naší přírodní trávě ve Vilémově. Snad nebudeme pod sněhem,“ usmál se.

Ani Vlastimil Chod se nevyhnul koronaviru, koncem listopadu byl pozitivně testován. Naštěstí neměl těžký průběh. „Únava, chvilku zvýšená teplota a následná ztráta chuti a čichu. K tomu mi následně bolestivě otekla achillovka, mám v ní chronický zánět. To bylo nepříjemné. Vysoké horečky a dýchací obtíže se mi naštěstí vyhnuly. Teď už je vše v pořádku a zbytek rodiny jsem v karanténě nenakazil,“ zavzpomínal na nepříjemnou zkušenost.

Ačkoliv je sportování dáváno často za jednu ze zbraní proti koronaviru, současná opatření je pro amatérský sport likvidační. Povoleno je pouze venkovní sportování za účasti dvou osob. „Přiznám se, že se to ve mne tak nějak pere. Z jedné strany slyší člověk jeden argument a vzápětí přijde protiargument, který má taky svou logiku. Je to unavující a já jsem na svůj názor už rezignoval,“ mávl rukou.

Opět spustit nižší fotbalové soutěže s podmínkou pravidelného testování? Dle Choda nesmysl! „Někde jsem teď četl, že by se mohlo kolektivně sportovat s negativním testem ne starším než 48 hodin. Už vidím, jak chodí hráči a realizační týmy třikrát týdně na testy! Pro amatéry je to neakceptovatelná podmínka,“ dodal na závěr.