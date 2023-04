Shodné výhry 2:1 zapsaly v dalším pokračování I.A třídy týmy Šluknova a Junioru Děčín. V obou případech šlo o potvrzení tabulkových předpokladů, jelikož soupeřem jim byl předposlední a poslední tým celé soutěže.

Fotbalisté děčínského Junioru - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Na jaře body sbírající Šluknov nastoupil na půdě posledního Klášterce, který posílil a začal sbírat body. Šluknovští díky trefám Jakuba Čurgaliho a Ladislava Čurgaliho vybojovali na dlouho cestu zpátky těsnou výhru 2:1.

„Soupeř je na posledním místě tabulky, ovšem v zimě posílil a na jaře již dvakrát vyhrál. Proto jsme nečekali lehký zápas, což se potvrdilo. Hlavně do útoku domácí měli kvalitu. Naše mužstvo od začátku hrálo aktivně, bojovalo, ovšem moc šancí nebylo. Do třicáté minuty to byl velmi vyrovnaný zápas. Pak konečně přišly i šance a po chybné rozehrávce domácích jsme šli do vedení. Ve druhém poločasu se nám podařilo navýšit skóre po standardní situaci. Místo abychom utkání již v klidu dohráli, tak domácí brzy snížili a vycítili šanci na srovnání. My jsme do otevřené obrany nedokázali dotáhnout brejky, ani domácí již gól nevstřelili a tak vezeme domů další důležité tři body,“ uvedl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Po čtyřech jarních porážkách sebral první body Junior Děčín. Na Městském stadionu přetlačil bojovné Ervěnice 2:1. „Bylo to vyrovnané utkání. Šli jsme do vedení po chybě hostů v rozehrávce, kterou využil Gumbrešt. Hosté nás začali přehrávat a střelec Krok srovnal. Po změně stran se hrál vyrovnaný fotbal, šance byly na obou stranách. Čtvrt hodiny před koncem rozhodl opět Gumbrešt, který využil ideální přihrávku od Vicanyho. Byly to vydřené body,“ pravil Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Stínem utkání je ovšem těžké zranění stoperské opory Martina Fejfara, který si zlomil zánártní kost. Fejfar rozšířil děčínskou marodku, týmů bude chybět několik týdnů.