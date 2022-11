Víte, že…

…do soudcování zapálený Daniel Židek má dva bratry, Marka a Radka? Marek hraje také za dorost Ústí, nejstarší Radek obléká dres Velkého Března. A oba dva se věnují soudcování! Čas od času dokonce všichni tři spolu řídí mistrovské zápasy, což je opravdová kuriozitka.

„Prostě jsem dostal delegaci na toto utkání. Ani mě nenapadlo, že by bylo lepší, abych pískal jiný zápas, nevadilo mi to. Myslím, že ta nominace není chybou, pokud je rozhodčí fér a nechce pomoct ani uškodit," myslí si Židek.

Stejný pohled má i předseda ÚKFS Martin Hrdlička. „Rozhodčích je málo. Nevidím v takové nominaci problém, pokud úmyslně neovlivnil utkání. To, že pískají mladí rozhodčí, kteří zároveň někde hrají, je dobré, za každého jsme rádi. Příslušná komise rozhodčích sama vyhodnocuje, jestli je to správné."

Patrik Tesař, trenér starších dorostenců TJ Proboštov, nesouhlasí. „Nedokážu pochopit, proč utkání řídil hráč Ústí nad Labem, navíc z týmu, proti kterému jsme hráli. Fandím tomu, že do fotbalu přicházejí mladí rozhodčí, ale nedovedu se ztotožnit s tím, že člověk, který je jakýmkoliv způsobem spojen s klubem, který do utkání daní soutěže nastupuje, by měl takové utkání i rozhodcovat."

Tesař má pro svůj názor pádné argumenty: „I když bych velmi rád věřil, že se rozhodčí, kterému taková nominace přijde, snaží odřídit utkání férově, tak pořád má na klub vazby. A v tom našem případě měl v družstvu své kamarády. To přeci nemůže byt nezaujatý. Upřímně říkám, že kdybych pískal jakýkoliv zapas Proboštova, tak metr pro obě družstva nebude stejný. Je to neregulérní a není to fér."

Karel Rouček mladší, který je sekretářem několika svazových komisí a kromě aktivního pískání se sudím věnuje jako jejich instruktor, se snaží tento argument vyvrátit. „V mládeži jsem hrál za Krupku, sám jsem její zápasy pískal. Vždy to bylo v pohodě. Myslím si, že rozhodčí se v této situaci víc hlídá, dává si pozor, aby někomu neuškodil, protože je ostře sledovaný."

Židek duel svého týmu nepískal poprvé. „Před sezonou jsem pískal nějaký přátelák. Ze začátku, než jsem se do toho dostal, to bylo divné, ale pak už ne," přibližuje svoji zkušenost.

Protože patří pod okresní rozhodčí, dostává prý nominace od šéfa okresních sudích Okresního fotbalového svazu Ústí nad Labem Petra Kolátora. „Občas od Karla Roučka," upřesňuje Daniel Židek.

Samotný duel Ústí s Proboštovem dopadl podle očekávání, favorit vyhrál 6:1, když převážnou většinu duelu měl plně pod kontrolou. Hostům, kteří neměli k dispozici žádného náhradníka, postupem času došly síly. Na Židka se zlobili několikrát, nejvíc asi po odpískání pokutového kopu, díky kterému se Arma v první půli ujala vedení. Ve druhém poločase pak dostal proboštovský vedoucí Ladislav Brodský žlutou kartu za protesty. „Přeci není normální, aby zápas pískal kluk týmu, který hraje!" vykřikl.

„Lavička Proboštova byla naštvaná. Ta penalta ale podle mě byla. Po zápase za mnou Brodský přišel a omluvil se za chování svoje i svých svěřenců," líčí Židek. Přiznává, že jeho spoluhráči se snažili využít výhody kamaráda v roli sudího. „Snažili se trochu něco nafilmovat, ale nepískl jsem to."

Tesař upozorňuje, že poukázáním na diskutabilní nominaci Daniela Žídka nechce omlouvat porážku svého celku. „Rozhodně bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že si stěžujeme nebo že se vymlouváme. Ústí vyhrálo zaslouženě. Jen jsem byl požádaný, abych se vyjádřil k tomu, že došlo ke střetu zájmů."

Pro Hrdličku, Roučka i Kolátora je nejpodstatnější, že zápasy jsou při malém počtu rozhodčích obsazené. „Stává se, že na utkání mládeže někdy není rozhodčí žádný. Řídí ho pak laik, který nemá odbornost, jakou má zmiňovaný rozhodčí z utkání v Ústí. Jedná se o soutěže mládeže, kde nikdo nepostupuje a nesestupuje, proto v tom nevidím problém," zní z úst Martina Hrdličky.

„Není to běžná praxe, ale když není zbytí, tak k tomu může dojít. Jsem rád, že se nám daří mladé rozhodčí pomalu získávat a zapracovávat. Další faktor je dojezd na utkání; nezletilí rozhodčí nemají řidičské oprávnění, nemohou se na delší vzdálenosti dopravit," přidává Rouček další důležitý postřeh. „Vůbec bych v té nominaci nehledal nějakou senzaci. Jde opravdu jen o to, že nechceme mít na zápasech laiky, ale delegované sudí," dodává.

„Nemyslím si, že by někdo ty nominace dělal záměrně, to vůbec! Tyto situace vznikají pouze proto, že rozhodčích není mnoho. I v komisi sedí jen lidé; zřejmě v tak obrovském počtu zápasů není lehké uhlídat, koho kam pošlou rozhodcovat," je proboštovský kouč Tesař smířlivý.

„Spekulace budou vždy. Dan to má v hlavě srovnané. Rád by se v budoucnu pískání věnoval více, proto s ním pracujeme, aby se mohl posunout dále," uzavírá ožehavé téma Petr Kolátor.

Komentář Františka Bílka: Komise rozhodčích by měla být při delegaci sudích obezřetnější

Ačkoli Danovi Židkovi fandím a přeji, navíc naprosto rozumím tomu, že problém s nedostatkem sudích je alarmující, souhlasím s proboštovským koučem Tesařem – nominace rozhodčího, který je zároveň hráčem či funkcionářem klubu, který píská, není v pořádku. A co teprve pokud jde o tým, za který hraje! Už jen to, že taková nominace vytváří prostor k spekulacím… Ano – zvláště v Česku byly, jsou a budou, ale proč je tedy ještě přiživovat? A to i na úrovni krajských soutěží dorostenců. Jsem pro, aby ti, kteří sudí delegují, byli více obezřetnější a podobná nedopatření se nestávala, byť patrně nebyla úmyslem. Fotbalové prostředí tak bude transparentnější a důvěryhodnější, aktéři zápasů se budou moct soustředit pouze na samotný duel.