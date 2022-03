„Ta ztráta nás hodně mrzí. Byl to vyhraný zápas. Abych pravdu řekl, nevím, co se s námi stalo. Když jsme dali třetí branku, tak jsme si už asi mysleli, že nemůžeme prohrát a přestali jsme hrát. Srbice naopak neměly co ztratit, začali nás přehrávat. Přišla první hrubka, zbytečná penalta. Chvilku poté přišel druhý gól, tím se soupeř dostal do zápasu. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ zklamaně pravil 25letý útočník.

S fotbalem začal Zima opravdu brzo. Posuďte sami. „Fotbal hraji prakticky odmalička. Skoro od té doby, co jsem začal běhat. Na fotbal jsem se ale přihlásil díky kamarádům, které jsem poznal a kteří už fotbal hráli. Dá se říct, že mi doporučili, abych začal hrát za Varnsdorf, kde sami působili,“ zavzpomínal na své fotbalové začátky.

Zima tak kopal za Varnsdorf, Rumburk a také za německý FC Oberlausitz Neugersdorf. Teď hraje za přední klub krajského přeboru, který leží na okraji děčínského okresu kousek od německých hranic. „Ve Vilémově jsem velmi spokojený. Byl bych moc rád, kdybychom si tady mohli zahrát divizi,“ usmál se Zima.

Vilémov v závěru zkolaboval, Modrá dostala bůra a je zase poslední

Ten zatím v letošní sezoně zapsal sedm branek, nejlepším vilémovským střelcem je Patrik Havel, který se trefil jedenáctkrát. „Nejhezčí gól? No, jeden si vybavím. Byla to branka, kterou jsem dal z přímého kopu za hranicí vápna. Míč vletěl přímo do pravé šibenice. To je pro mě asi nejhezčí gól, na který jsem si vzpomněl,“ pokýval hlavou fotbalista, jehož sportovním vzorem je brazilský kouzelník Ronaldinho.

Jaké fotbalové sny má Antonín Zima? Kde by si chtěl zahrát? „Jo, tak tady mám více klubů. Mým snem byly vždy týmy, jako Bayern Mnichov, Barcelona, Manchester City nebo Dortmund. Z naší ligy by to byl Liberec,“ má jasno.

Jaký je Antonín Zima v osobním životě? Čím se živí, co ho kromě fotbalu baví? Je toho docela hodně. „Jelikož miluji sport, tak prostě rád sportuji. Baví mě bojové a extrémní sporty. Miluji svou rodinu, přítelkyni a mé přátelé. Také rád vařím a vařím docela často. Živím se jako dělník ve výrobě. Když mám čas, tak chodím pomáhat kamarádovi na dílnu opravovat auta. Je pravda, že se to zatím spíše učím,“ dodal s úsměvem.