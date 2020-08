„Přípravu jsme začali, probíhá v domácích podmínkách. Sehráli jsme zatím jedno přípravné utkání, kdy jsme v Libouchci prohráli 2:5. Další zápas bychom měli hrát 16. srpna proti Mojžíři,“ prozradil kapitán a stoper Modré Martin Fejfar. Po rozvolnění opatření Modrá sehrála přípravné zápasy proti Lounům a Brozanům. „Jinak jsme se nescházeli a měli volno,“ podotkl.

Modrá by neměla do podzimní části vstupovat s velkými změnami v kádru. Naopak, hlásí dva příchody oproti jednomu odchodu. „Už v zimě přišel Martin Kolárik z teplického dorostu. Novou tváří je Filip Turbák z pražské Aritmy. Pravděpodobně nás opustí Zdeněk Michalec, další změny v kádru zatím nejsou,“ pokračoval Fejfar.

Jiskra by rozhodně nechtěla slevit ze svého posledního vystoupení v krajském přeboru. Jak se stalo tradicí, příprava nebude na velké úrovni. Obhájit pozice z předešlého roku nebude snadné. „Rádi bychom navázali na výsledky z podzimu 2019, nicméně nebude to jednoduché. Oproti nám se většina týmů důkladně připravuje, takže budeme mít co dělat,“ má jasno fotbalista Modré.

Není tajemstvím, že moderský fotbal živí také tamní areál, který hostí nejrůznější soustředění zajímavých klubů. Jak tomu bylo letos v létě? „To by asi lépe zhodnotil náš vedoucí Ladislav Michalec. Já osobně si myslím, že chod areálu byl narušen minimálně. Nemám strach o finanční zajištění klubu,“ zdůraznil Fejfar.

Naopak velký otazník visí nad plynulým chodem fotbalových soutěží v případě pozitivních případů koronaviru. „Pokud se k tomu bude přistupovat jako doposud, tak se to asi nedohraje. Byla by asi velká náhoda, aby to někdo z týmů jakékoliv soutěže nechytil. Krajské soutěže nejsou profesionální, chodíme do práce, do školy. Není úplně jednoduché vymýšlet případné náhradní termíny pro odehrání zápasů,“ dodal Martin Fejfar.