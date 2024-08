Od nové sezony hájí barvy Malšovic, které byly v minulých sezónách dobkovickým rivalem. A to hodně velkým. „Samozřejmě jsem si vyslechl poznámky, když jsem se rozhodl jít do Malšovic. Všechno bylo ale myšleno s humorem,“ usmál se Štol.

Dobkovice (červené) doma prohrály derby proti Malšovicím 1:2. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Michale, od nové sezony hrajete I.B třídu v Malšovicích. Proč jste se tak rozhodl?

Rozhodoval jsem se mezi dvěma kluby, kromě Malšovic projevil zájem i Mojžíř. Kvalitou jsou na tom oba kluby velmi podobně. V Malšovicích ale hraje velká část mých bývalých spoluhráčů z Dobkovic, chtěl jsem si s nimi opět zahrát.

Minulý rok jste kopal v Chlumci, kde jste ale dlouho nevydržel. Proč?

Je pravda, že minulou sezonu jsem tak trochu po klubech cestoval. Moje první cesta vedla do Chlumce za bývalým spoluhráčem Milanem Procházkou. Chlumec hrál vždy hezký fotbal a byl tam po mém příchodu velmi dobrý tým. První tři kola jsme zvládli a byli na prvním místě tabulky. Pak nám odešli dva klíčoví hráči do krajského přeboru, další kluci se zranili a začalo se to sypat.

Co bylo dál?

Nakonec jsem se ještě na poslední chvíli před ukončením přestupového okna dohodl s Chlumcem, že přestoupím do Povrlů. Jsem rád, že se klukům v Chlumci podařilo zachránit krajskou soutěž a budu jim držet palce. V Povrlech jsme chtěli fotbal posunout výš, bohužel se to nepovedlo podle představ. Věřím že se to klukům podaří, jsou na dobré cestě. Vždy se tam budu rád vracet.

Poté, co bylo jasné, že fotbal v Dobkovicích končí, musel být o vás a vaše spoluhráče obrovský zájem, je to tak?

Jednoznačně. Hráči byli hned rozebráni, těch nabídek z okresních přeborů a I.B třídy bylo hodně. Hráči nejsou, chybí všude. V každém druhém týmu to lepí, jak se dá. Doufejme že se to zlepší, protože fotbalové kluby v posledních letech mizí jako pára na hrncem.

Pojďme ještě k sezoně 2022/2023, která byla pro Dobkovice poslední. Dalo se konci nějak zabránit?

Ona vlastně celá ta sezona byla hrozně nešťastná a dodnes tomu spoustu lidí ani nechce věřit, že to skončilo. Rok předtím jsme skončili v I.B třídě na třetím místě, byli jsme ve velkém laufu. Nikoho by nenapadlo, že za rok bude se vším konec. Po této úspěšné sezoně nečekaně skončilo s fotbalem několik klíčových hráčů kvůli zranění nebo z časových, pracovních nebo rodinných důvodů. Pak nás opustil před sezonou brankář Honza Plaček, který zamířil do Junioru. V zimě ohlásil odchod Kuba Šmalcl, který šel za bráchou také do Junioru. Pár kol před koncem sezony ohlásilo zhruba pět dalších hráčů, že také odchází. Těch absencí bylo moc. Bylo nemožné přivést během měsíce sedm nebo osm hráčů.

Co jsem ale koukal, tak se fotbalové hřiště v Dobkovicích se udržuje. Věříte, že se tam jednou zase začne hrát fotbal?

Samozřejmě bych byl rád, kdyby se podařilo v Dobkovicích fotbal dát opět dohromady. Věřím, že se to určitě jednou povede. Každým rokem se na Děčínsku nebo Ústecku nějaké kluby odhlásí. Bylo by fajn, kdyby se alespoň některý z nich podařilo obnovit.

Není tajemstvím, že v Dobkovicích jste hrál se svým bratrem, trénoval vás táta, předsedou byl děda a ve výboru strýc. Co všichni teď dělají?

Brácha u fotbalu zůstal, pracuje v realizačním týmu prvoligových Teplic, k tomu začal jako trenér chlapů právě v Povrlech. Táta trénoval dorost v Ústí nad Labem. Teď se zbytek rodiny stará společnými silami o hřiště v Dobkovicích. Za to jim patří velké díky.

Malšovice byly kdysi vaším velkým rivalem. Neměl na vás někdo po vašem příchodu do Malšovic nějaké pikantní poznámky?

Samozřejmě, že měl (smích). Hned z několika stran, to k tomu patří. Nikdy to ale nebylo myšleno nějak špatně, vše to bylo bráno s humorem.

Co vůbec očekáváte od letošní sezony?

Je to pro mě další nová sezona v novém klubu. Zároveň je to velká výzva. Máme v kádru spoustu fotbalistů a konkurence je tu veliká. Takže je jen na mě, jak se s tím vypořádám. Mám co dohánět, ale určitě bych chtěl týmu pomoct k bodům. Věřím, že pokud se nám vyhnou zranění nebo červené karty, mohla by to být další úspěšná sezona.