Další přestřelku předvedl Šluknov, který doma na poslední chvíli zachránil remízu 4:4 proti kvalitním Neštěmicím. Penaltový rozstřel svěřencům Ladislava Čurgaliho nevyšel, brali tak opět jeden bod. „Hosté od začátku ukazovali svou kvalitu, právem jsou jedním z velkých favoritů ceké soutěže. My jsme ale dokázali být, díky naší bojovnosti, vyrovnaným soupeřem,“ nechal se slyšet Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.

Domácí šli do vedení. Hosté, kteří hrozili hlavně ze stran, odkud létaly do domácího vápna prudké centry, skóre otočili. V poločase však svítil na tabuli stav 2:2. „Změnili jsme rozestavení, abychom eliminovali sílu soupeře na krajích hřiště. Pomohlo to. Šli jsme opět do vedení,“ pokračoval Čurgali.

Neštěmice pak kontroverzně vyrovnaly, domácí se zlobili na rozhodčí. „Pomezní i hlavní ukázali na roh pro nás. Hráči se přesunuli do útoku, ovšem zničeho nic rozehráli hosté od branky a do otevřené obrany vyrovnali. Rozhodčí si prý myslel, že se někdo od nás přiznal. To se ale nestalo. Obvykle nekritizuji rozhodčího, ale tentokrát jeho výkon ocenil i delegát velmi nízkou známkou,“ zakroutil hlavou.

Hosté byli od té doby lepší a otočili na 4:3. V infarktovém závěru se po faulu kopala penalta, kterou s přehledem proměnil Záruba. „Vzápětí jsme mohli dokonat obrat, když po závaru skončil balón po teči jen těsně vedle tyče. V penaltách jsme bohužel neuspěli a tak se musíme spokojit s jedním bodem. Pro diváky to bylo velmi atraktivní utkání a musíme opravdu uznat velkou kvalitu soupeře. Příští utkání jedeme do Libouchce, kde se nám v poslední době vůbec nedaří,“ dodal Ladislav Čurgali.

Na první bod čeká Rumburk. Svěřenci trenéra Žebra prohráli ve Spořicích a nechtěně tak navázali na porážku z prvního kola, když doma podlehli Bílině. „Byl to takový podivný zápas. Sešlo se nás sotva jedenáct, musel nastoupit i nehrající prezident klubu David Dvořák. Jediné, co můžu vyzdvihnout, je výkon naší nové posily v brance. Tomáš Hladík nás několikrát výrazně podržel. Směrem do útoku nám chyběl větší klid a finální přihrávka. Nedařilo se nám dostávat se do gólových šancí. Teď hostím Mojžíř a musíme už bodovat,“ burcuje na poplach Jakub Chlada, kapitán Rumburku.

Spořice - Rumburk 3:1 (1:0)

Branky: Pěnkava, Hašek, Rohla - Vít. R: Zitko. ŽK: 1:1. ČK: Koštůr (S), 120 diváků.

Rumburk: Hladík - Trégr, Šott, Matulík, Alfery (46. Dvořák), Vít, Burda, Nehonský, Chlada, Hejl, Tran Dang Hoang.

Šluknov - Neštěmice 4:4 (2:2), na PK 4:5

Branky: Didi, L. Čurgali, Halamka, Záruba (PK) - Řezníček, vlastní Lukáč, Memeti, Lácha. R: Kosejk. ŽK: 2:5. ČK: Holly (N), 90 diváků.

Šluknov: Janda - Dobeš (59. Záruba), Didi, L. Čurgali, Knížek, Holešovský, Halamka (46. J. Čurgali), Hlávka (80. Zajíček), Schneider (59. Zabilka), Lukáč, Mládek.