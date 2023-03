Malšovice se na jaře hledají, Heřmanov bodoval podruhé v řadě. Dobkovice zvládly důležitý duel v boji o záchranu. Podobné utkání naopak totálně zpackala Česká Kamenice. Takové bylo další kolo „áčkové“ skupiny I. B třídy.

Malšovice (zelené dresy) doma podlehly Velkému Březnu 1:3. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Podzimní štika z Malšovic zatím na jaře lapá po dechu. V domácí premiéře, která se odehrála na umělé trávě v Děčíně, dopadla bídně. Svěřenci kouče Josefa Floriána podlehli Velkému Březnu 1:3. „No, další ztráta. Opět jsme nezachytili začátek, kdy jsme si dali dva ryzí vlastence. Pak jsme se to snažili dohonit, ale nešlo to. Chyběli nám kluci v obraně, nastoupit musel třeba Tomáš Klínský. Jenže nehrál kvůli zranění naplno. Je to z naší strany takové nervózní, potřebujeme se více dostat do klidu. Věřím, že to brzy protrhneme,“ má jasno malšovický trenér Josef Florián.

Dva body vybojoval Heřmanov proti Chuderovu. Po remíze 1:1 zvládl lépe penaltový rozstřel. Tým z Děčínska ale nakonec spokojený nebyl. „Před zápasem bychom dva body brali, jenže teď jasně řeknu, že jsme měli vyhrát. Měli jsme minimálně šest stoprocentních šancí. Jenom Kamil Dančo šel snad pětkrát sám na branku. Chuderov vlastně nic neměl, branku nám dal z rohu. Ale to, co jsme zahodili, bylo neskutečné. Ale i ty dva body jsou dobré,“ usmál se Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova.

Důležitý duel zvládly Dobkovice, které doma porazily 5:3 České Kopisty a v tabulce se na ně dotáhly. Děčínský celek přitom začal otřesně, brzy prohrával 0:2… „A to nás ještě dvakrát podržel brankář Žalda. Takže to mohlo být ještě horší. Začátek jsme totálně prospali. Chytli jsme se šťastným gólem, od té doby jsme po zbytek zápasu byli lepším týmem. Zase jsme nastoupili v okleštěné sestavě. Vyhlížíme návrat zraněných hráčů,“ pravil Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Fotbalisté České Kamenice si komplikují boj o záchranu. Tým z Děčínska podlehl na umělce v Brozanech posledním Liběšicím 0:2, dno tabulky se mu tak přiblížilo. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že v takto důležitém zápase předvedeme mizerný výkon. Na nějaké úrovni to odehráli tak čtyři hráči, zbytek to prakticky odchodil. Neměli jsme ani žádnou pořádnou šanci, takhle špatný zápas jsem tady dlouho nezažil. Nebyli jsme v optimální sestavě, ale to nás neomlouvá. Je to pro mě velké zklamání,“ kroutil hlavou kouč Kamenice Josef Rákosník.