Libor Sklenář, manažer fotbalového Vilémova, který je v krajském přeboru na pátém místě, opět strádá. „Bohužel, při mém věku už mi těch fotbalových sezón už moc nezbývá. O to je to horší,“ pousmál se v rozhovoru pro Deník.

Podzimní část krajského přeboru se o víkendu 10. a 11. října přerušila a letos už se nerozjede. Jak jste to celé vnímal?

Vnímal jsem to špatně, protože jsme to měli poměrně slušně rozjeté. Na druhou stranu se nám průběžně zranila řada hráčů. Takže nám to v tomto ohledu prospěje a většina kluků se uzdraví. Poslední zápasy jsme museli hrát s dvěma gardisty Hejlem a Šmalclem.

Jednali jste s vedením krajského svazu o možnostech dohrání podzimní sezóny?

Ano, jednali. Jako většina navrhujeme dohrát podzimní část v zimní přípravě na umělkách místo přátelských zápasů.

Věříte, že se celá sezóna stihne kompletně dohrát?

Pokud se to bude hrát v zimě, jak si přejeme, tak určitě. Náš svaz dokonce navrhuje odehrát jeden, dva zápasy po konci. Ty bližší pak o svátcích, nebo v týdnu.

Vy fotbalem žijete, tenhle rok pro vás musí být hodně skličující.

Bohužel je. Mě už, při mém věku, těch fotbalových let moc nezbývá (smích). O to je to horší.

Nebudete mít problém se sponzory? Nepřišli jste o nějaké?

Samozřejmě, pár menších sponzorů odpadlo. Ale našli jsme i nové. Co se týče financí, tak v nich nevidím žádný problém.

Váš tým nemůže společně trénovat, zahrát si fotbálek, nic. Nebojíte se, že někteří hráči ztratí chuť do fotbalu?

Já i trenér Vlasta Chod jsme s hráči prakticky v denním kontaktu. Máme na Facebooku svého Medvěda, který žije různými výzvami a soutěžemi. Sledujeme zdravotní stav a používám vzájemně i sms kontakt. Zatím nemám od nikoho signál, že by ztratil chuť po fotbale. Kluci mají navíc soukromé tréninkové plány. Hlavně po fyzické stránce. A Vlasta Chod říká, že to plní.

Co děláte s volným časem, který by vám normálně vyplnil fotbal?

Jsem stále plně zaměstnání v naší firmě Stap. To mě naplňuje. O víkendu si občas vezmu moje malé vnučky a vyrazíme na procházku. S malou partou pak jezdíme o nedělích na cyklistické výlety. Pomáhám zařizováním techniky při pracech na zazimování stadionu. Trochu víc odpočívám na gauči a stále něco vymýšlím. Jak třeba zlepšit na další rok fotbal ve Vilémově. Samozřejmě jednám se sponzory, aby nás neopustili. To se mi docela daří.

Myslíte si, že tento rok může negativním způsobem ovlivnit krajský fotbal?

To si nemyslím. Většina klubů je na tom stejně, jako my. Funkcionáři a hráči to nedopustí. Pokud ano, může se jedna maximálně o dva kluby. Osobně o žádném nevím.

Už jste se zmínil o vašem stadionu. Jaké další práce tam probíhají?

O areál se samozřejmě průběžně staráme. V příštím týdnu by ale měl být s konečnou zazimován. Vypustí se voda, naposledy posekáme, sebereme listí, uloží se technika. Do března bude areál v klidu se zabezpečovacím zařízením a občasnou kontrolou.