„Já už ani nevím, co vám mám říct,“ hořce se usmál Ondřej Barilla, kouč FK Jílové. Jeho svěřenci v poločase drželi s Proboštovem remízu 1:1, po změně stran ale během čtyř minut hosté odskočili do dvoubrankového trháku a domácí už neměli síly na zvrat.

„Oproti předchozím zápasům jsme si vypracovali šance a dali konečně dva góly. Je nám to ale k ničemu. Za stavu 1:3 tam máme jasnou šanci, míč letí do brány, ale soupeř tam strčí nohu a my máme smůlu. Musím uznat, že Proboštov byl lepším týmem a vyhrál zaslouženě,“ přiznal Barilla.

Ten musel zkušeného Justa přesunout z obrany zpět do útoku. „Míša je vzadu důležitý, ale potřebovali jsme ho v útoku. V defenzivě to ale bylo špatné. Nemluvíme, sekáme tam jednu chybu za druhou, celkově nesledujeme hru, hráči se vyvádí z koncentrace. Ale to je bránění celého týmu,“ pokrčil rameny.

Jílové od začátku sezony bojuje s personálními problémy. „Všechno také vychází z toho, že máme hodně zraněných a trénujeme v sedmi lidech. My bychom se v zápasech potřeboval dostat do vedení a pak hrát do otevřené obrany. Ale to se nám stalo jenom proti Ledvicím,“ konstatoval Barilla.

Jeho tým zažívá jeden z nejhorších podzimů v krajském přeboru. „Situace je těžká, neházíme ale flintu do žita. V zimě už máme domluvený příchod určitých hráčů. Ale bojím se, že po podzimu moc bodů mít nebudeme. Musíme sledovat poslední Krupku, ale také v divizi Louny, které můžou klidně sestoupit. Můžeme vyhrát tři zápasy v řadě a posunout se v tabulce výš. Bohužel nevidím možnost, kde vyhrát. Teď hrajeme v Mostě s tamním béčkem. To bude hodně složitý zápas. Navíc jsem skeptický v tom, že by se nám v dohledné době někdo uzdravil,“ dodal Barilla.

Proboštovský nováček se díky pátému triumfu v soutěži se usadil po polovině podzimu v klidném středu tabulky. „Tří bodů z venku si ceníme, jsou pro nás důležité. Jsme v klidu, máme ho i na trénování,“ řekl předseda proboštovského klubu Michal Račuk.

Podle něj vyšel hostujícímu týmu lépe první poločas, třebaže skončil nerozhodně. „Je to takový paradox. V první půli jsme měli řadu šancí, druhý byl z naší strany horší, ale dali jsme tři góly.

Račuk ví, jak důležité bude víkendovou výhru potvrdit v sobotu proti Žatci. „Jsme nováček, žádný zápas pro nás nebyl po postupu jednoduchý a s pokorou půjdeme i proti Slavoji. Nebude to lehké, ale budeme chtít vyhrát,“ řekl klubový šéf, který je s dosavadním průběhem sezony spokojen.