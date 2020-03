Šluknov dal za podzim 34 branek, Mikula z toho zařídil hned 15 gólů. „Metu ale nemám, jen chci dát za půl roku deset branek. Za to je finanční odměna, o kterou se podělím s celým týmem na dokopné,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Emile, zažili jste parádní podzim, kdy přezimujete na třetí místě. Spokojenost je určitě na místě, ne?

S první polovinou jsme opravdu nadmíru spokojeni. Myslím si, že jsme zaslouženě třetí. Měli jsme problémy se zraněními. Ale kluci, co zaskočili, hráli dobře. Hlavně ti starší, kteří nás opravdu táhli.

Vy jste za podzim nasázel patnáct branek. Máte nějakou gólovou metu?

Gólovou metu nemám. Jen chci dát každý půl rok přes deset branek, je za to slušná finanční odměna, o kterou se podělím s celým týmem na dokopné.

Vedete si o svých gólech nějakou podrobnou statistiku?

Když jsem byl malý, mamka mi osobně psala všechny góly. Teď už to moc neřeším. Ale střílení branek mě pořád baví.

Vy jste ale nehrál vždy za Šluknov. Co už máte za sebou?

Když jsem byl malý, hrál jsem chvilku snad za celý výběžek. V 16 letech už jsem hrál za šluknovský A tým, pak jsem byl zhruba rok ve Vilémově. Moc šancí jsem tam nedostal. Pak následovala krátká štace ve Velkém Šenově, kdy byla asi nejlepší parta, co jsem zažil. Pak jsem strávil rok a půl v Německu, poté přišel návrat do Šluknova. Po sestupu to tady nebylo moc dobré. Ale klubu jsem to dlužil a jsem rád, že tady jako kapitán můžu hrát.

Vy máte parádní fanoušky. Na vaše domácí zápasy chodí hodně lidí, dokonce vás podporují i venku.

Doma je doma. Naši fanoušci jsou opravdu ti nejlepší. Zatím jsem snad lepší nezažil. Jsou pro nás velmi důležitý. Něco jako dvanáctý hráč na hřišti.

Máte ve fotbale ještě nějaké ambice?

Ambice? Řekl bych, že asi už žádné velké nemám. Pracuji totiž v Rakousku, kde také trénuji. Do Šluknova jezdím o víkendu kvůli fotbalu a také kvůli rodičům.

Klasická otázka ve sportovním rozhovoru. Máte nějaký vzor?

Fotbalovým vzorem byl pro mě můj starší bratr, který mě brával na své zápasy. Pak asi Pavel Svoboda. Na něj jsem se jezdil koukat už když hrál ve Vilémově. Teď s námi kope ve Šluknově a je stále dobrý. Kdybych měl vybrat nějakou hvězdu, tak asi Milan Baroš. Tomu jsem vždy fandil.

Můžete prozradit, kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal díky staršímu bráchovi, který hrál ve Velkém Šenově a brával mě sebou. Měli silný ročník a tak mě brávali na tréninky. Až budu končit s fotbalem, tak právě ve Velkém Šenově. Mám to tam moc rád.

Až jednou skončíte, nelákalo by vás třeba trénování?

Já bych chtěl hrát co nejdéle, vůbec nepřemýšlím nad tím, že jednou prostě nebudu moc hrát. Minulý rok jsem pomáhal trenérovi Zemanovi jako asistent s trénováním dorostu Šluknova. A to mě dost bavilo. Jednou bych třeba mohl být trenér. Ale jak už jsem řekl, takhle daleko se nedívám. Teď si chci užívat fotbal a svou hru.