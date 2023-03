Po půl hodině hry sněžení ustalo a s tajícím sněhem, jako mávnutím kouzelného proutku domácí ožili. Běžela 41. minuta a v ní měly Dobroměřice výhodu rohového kopu z pravé strany. Byl to teprve jejich druhý roh. Míč si k praporku postavil Myšák a poslal ho do vápna. Tam si naběhl Lazarik a hlavou jej poslal nechytatelně do sítě.

Janda dokáže tým seřvat. Odchody ze Šluknova mu často měli za zlé

Během přestávky reagoval na výkon svých svěřenců trenér Holeček velkým střídáním. Krátce po změně stran byly vyměněny i míče. Ty žluté nahradily klasické bílé. Domácí byli najednou všude. Velmi dobře napadali rozehrávku soupeře a dostávali se i do gólových příležitostí. Tu první měl již v 50. minutě Votruba, ke kterému se dostal míč právě po špatné rozehrávce soupeře. Vypálil možná trochu unáhleně z hranice velkého vápna a těsně minul vzdálenější tyč Jandovy branky. V 73. minutě se rozběhl po levé straně Myšák, kterého se snažili bránit Zabilka s Dvořákem. Myšák ale měl více jak metr k dobru, vystřelil a míč propasíroval pod padajícím Jandou těsně kolem tyče do sítě. Za další dvě minuty se dostal do šance Matyáš, který svůj brejk zakončil střelou z vápna do břevna. Stejný hráč měl ještě jednu šanci pár minut před koncem utkání, ale mířil lehce nad.

Hosté by si bod určitě zasloužili, ale bez šancí a branek na něj dosáhnout nemohli.

„Šťastné tři body. Jinak to říci nejde. Šluknov hrál velice dobře a v prvním poločase nás jasně přehrával a vytvářel si pološance. Naštěstí jsme dali v závěru poločasu šťastný gól. Na situaci jsem musel o přestávce reagovat střídáním a oživit hru. Druhý poločas už byl o něčem jiném. Body jsme dnes uhráli se štěstím. Je ale pravda, že jsme některé naše hráče museli šetřit, protože v týdnu ještě byli na antibiotikách. Hostům evidentně neseděla umělka. Nám dělal problém sníh a asi i žluté míče. Máme tři body a to je dobrý start do jarní části soutěže,“ hodnotil po utkání trenér David Holeček.

Varnsdorf se jarní premiéry na domácím hřišti nedočká

„Hráčům nemáme moc co vytknout. Kluci bojovali a podle mě byli lepší na míči. Rozhodla první branka. My jsme měli šance, ale nakonec jí dal soupeř. Pak to hrál zkušeně z obrany, my jsme chtěli, ale mockrát se tam kluci nedostali. V závěru Dobroměřice hrozily z brejků, nakonec jeden proměnili. Nic se neděje, jedeme dál. Věřím, že příště doma vyhrajeme,“ řekl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

FK Dobroměřice – SK Šluknov 2:0 (1:0)

Branky: 41. Lazarik, 73. Myšák. Rozhodčí: Vlk – Prágl, Vlašič, ŽK 2:2, 60 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, Čipera, Reh, Plachý (85. Kubiska) – Kočka (46. Kamír), Maliňák, Lazarik (83. Krupka), Myšák – Vild (46. Matyáš), Grund (46. Votruba).

SK Šluknov: Janda – Šebek, Holešovský st. (31. Zabilka, 75. Schneider), L. Čurgali, Dvořák – Hlávka, J. Čurgali, Dobeš, Halamka (70. Holešovský ml.) – Bartoš, Hák.

Jaroslav Tošner