Vybojovat postup do krajského přeboru. To je aktuální a hlavní cíl fotbalového klubu FK…

Jílové dorazilo do Proboštova s tradičně oslabenou sestavou. Od 42. minuty navíc hrálo o deseti, do kabin musel obránce Šalda. „Pavel tam stáhl hráče, který by šel ze strany sám na bránu. Takže červená asi no. Bude nám ale hodně chybět, je to klíčový hráč naší obrany,“ podotkl Barilla.

Ještě v nastavení Proboštov vedl 2:1, v 94. minutě ale Jílové srovnalo, dle zápisu vlastním gólem domácího brankáře Soblahovského. „My jsme na začátku dostali zbytečný gól, který jde na vrub našeho brankáře. Marka ale chyba nakopla, pak totiž předvedl super zápas, ve kterém měl několik skvělých zákroků. Má to asi tak nastavené,“ usmál se.

Šmalcl přišel do Děčína za bratrem, chce vyhrávat. Proč odešel z Dobkovic?

„Myslím si, že jsme v prvním poločase byli lepším týmem. Lépe jsme kombinovali, Proboštov nám dával hodně prostoru. Kluci se pak rvali i v deseti, musím je pochválit za bojovnost. Domácí tam ve druhém poločase měli tři stoprocentní šance, přesto si myslím, že nás extra nepřehrávali. Po dlouhé době jsme i na tu naší sestavu odehrál dobrý fotbal. Myslím si, že dva body jsou zasloužené,“ zdůraznil kouč Jílového.

Boj na konci tabulky je tak stále vyrovnaný. Krom tria Krupka, Jílové, Žatec se do hry o záchranu namočily i Modlany. Čím to, že se Jílové bodově zvedá? „Těžko říct. Před zápasem ve Vilémovem jsme si tak nějak řekli, že to už nebudeme řešit. V tomhle složení hrajeme tři roky, nemáme moc možností to nějak měnit a shodli se na tom, že ta I.A třída pro nás bude lepší. My jsme to tady nikdy nehrotili, chtěli jsme hrát fotbal pro klobásu a pivo. Ale evidentně jsme asi byli pod nějakým tlakem, který z nás spadl. Jinak si to nedovedu vysvětlit,“ dodal Barilla.