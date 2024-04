Před sezonou do Děčína přišel Jakub Šmalcl, který s fotbalem začal v Malšovicích a před příchodem do Junioru odehrál několik sezon v Dobkovicích. „Chtěl bych s Děčínem vyhrávat a postupovat. Jak to jen půjde,“ usmál se 28letý fotbalový záložník.

Kubo, naposledy jste si přivezli dva body ze hřiště prvních Dobroměřic. Jaký to byl zápas?

Byl to zápas nahoru dolů, ale na šance jsme byli lepší. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací. Řekl bych, že jsme si zasloužili vyhrát, ale dva body jsou dobré.

Dobroměřice na jaře ztrácí, vy jste stáhli jejich náskok na 11 bodů. Jak na vás při vzájemném měření sil působily?

Myslím si, že jsme prvních dvacet minut zaskočili své aktivní hrou. Trochu nás položil jejich gól na 1:1, vypadli jsme ze hry. Ve druhém poločase na nás bylo vidět, že chceme vyhrát. Myslím si, že ale mají dost zkušené mužstvo a svůj náskok udrží.

Děčínu se na jaře daří, zatím jste ještě neprohráli a prokousali se na druhé místo.

Jaro je zatím hodně pozitivní, musíme ale zůstat nohama na zemi a i nadále sbírat body.

Junior má jasný cíl – postup do krajského přeboru. Věříte, že se to podaří?

Všichni doufáme a věříme, že to klapne. Uděláme maximum, abychom postoupili.

Jak na vás působí trenér Petr Voříšek?

Petr je určitě skvělý trenér i hráč, který nás vede jen k lepšímu pro děčínský fotbal. Máme mladé mužstvo, se kterým dá pracovat a dál rozvíjet.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

Fotbal jsem začal hrát v šesti letech v Malšovicích.

Příjmení Šmalcl je na Děčínsku poměrně známé. Tedy ve fotbalových kruzích.

Je to tak. V Děčíně je ještě můj mladší brácha. Ve výběžku ještě hraje můj strýc Vlastimil, jsme prostě rodina fotbalistů (smích).

Minulou sezonu jste ještě kopal v Dobkovicích, kde nakonec fotbal nečekaně skončil. Proč jste se rozhodl pro přestup do Děčína?

Hlavní důvod byl ten, že jsem si chtěl ještě zahrát s bráchou a pomoci Děčínu. V Dobkovicích se ten poslední rok úplně změnila chuť týmu, který chce bojovat za dobkovický fotbal.

Hádám, že vás konec dobkovického fotbalu hodně mrzel, viďte?

V Dobkovicích jsem byl sedm let, hodně mi to dalo. Měl jsem to tam strašně rád. Dobré zázemí, skvělí lidé, kteří se tam okolo toho motali a hlavně fanoušci, kteří na každý zápas chodili ve velkém počtu. To byla snad celá vesnice. Moc mě mrzí, jak to tam dopadlo.

Je vám 28 let. Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové sny a cíle?

Chtěl bych s Děčínem vyhrávat a postupovat, dokud to půjde. Přesun do jiného týmu? Nad tím určitě nepřemýšlím.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu. Kdybych si měl vybrat, tak Slavia.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás kromě fotbalu baví?

Dělám instalatéra na živnost, jinak mě baví všechny sporty. Hlavně trávím čas s rodinou.