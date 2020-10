Po nepovedeném vstupu do sezóny se dostávají do tempa fotbalisté Šluknova. Probouzí se také střelec Mikula, který dal Spořicím hattrick a přispěl tak k výhře 4:1. Šluknov vyhrál počtvrté za sebou a pozvolna stoupá tabulkou.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř a to se potvrdilo. Hosté využili naší chyby a šli do vedení. V té době jsme byli v útlumu, bylo štěstí, že tam nepadl další gól,“ přiznal trenér Ladislav Čurgali.

Pak ale vyrovnal Mikula, který zavelel k obratu. „To nás nakoplo k ještě většímu nasazení, do poločasu přidal Mikula z voleje svůj druhý gól,“ pokračoval Čurgali.

Po změně stran završil Mikula z pokutového kopu hattrick, tento moment utkání zlomil. „V závěru přidal po brejku gól Záruba a bylo hotovo. V poslední době nás zdobí zodpovědnost a bojovnost, což i v tomto utkání bylo rozhodující. Děkujeme fanouškům, teď to bude chvilku bez nich. Snad ne na dlouho,“ dodal šluknovský kouč.

Rumburk připsal teprve druhé vítězství v soutěži. Ale opět bylo drtivé. Na začátku září smetl 9:0 Střekov, nyní rozstřílel Chuderov 8:0. Trenér Miloš Žebro mohl ve druhém utkání slavit první tři body. „Můžu být spokojený se třemi body, herně to ale nebylo ideální. Stále naší hře chybí více klidu a jistoty. Za stavu 2:0 soupeř kousal, po dalších dvou brankách byl po změně stran odevzdaný,“ zdůraznil Žebro.

„Oproti minulému utkání to byl pravý opak. Až na tři kluky jsme se sešli kompletní. A hned to bylo znát. Teď bychom si rádi přivezli nějaký ten bodík z Ledvic,“ uzavřel vše kouč Rumburka.

SK Šluknov – 1. FC Spořice 4:1 (2:1) B: Mikula 3 (1 z PK), Záruba – Zvánovec. R: Zitko. ŽK: 7:2, 50 diváků.SK Šluknov – 1. FC Spořice 4:1 (2:1) B: Mikula 3 (1 z PK), Záruba – Zvánovec. R: Zitko. ŽK: 7:2, 50 diváků.

FK Rumburk – FK Chuderov 8:0 (4:0) B: Chlada 2, Vít 2, Ruszó 2, Demeter 2. R: Lesňák. Bez karet, 50 diváků.