Jeho tým v právě probíhající sezoně už čtyřikrát remizoval. Třikrát penalty ztratil, povedlo se to až na čtvrtý pokus proti Liběšicím. „Penalty jsme kopaly už počtvrté v sezóně. Nemusíme je trénovat, trénujeme je při zápasech. Důvěru dostávají mladí, teď kopal 16letý Halamka, rozhodující proměnili 18letý Holešovský. Chceme, aby si zvykli na zodpovědnost," dodal Čurgali.

Šluknov před zahájením nové ročníku prohlašoval, že by se rád pohyboval na čele tabulky. Realita je po šesti zápasech trochu jiná. Tým z výběžku je z osmi body na osmém místě. „Co se týče startu do soutěže, tak jsme spokojeni tak na půl. Měli jsme těžký los, prohráli jsme jenom jednou. Máme hodně zraněných hráčů, točíme sestavou. Naštěstí máme dorost a B tým, “ zdůraznil.

