Mikula totiž zamířil do Vilémova, který hraje krajský přebor a má poměrně velké ambice. „Měl jsem nabídky i ze zahraničí. Ale já se rozhodl pro Vilémov,“ razantně pravil Emil Mikula.

Emile, proč jste se rozhodl ukončit angažmá ve Šluknově a přešel jste do Vilémova?

Přešel jsem, protože ve Vilémově se více a kvalitněji trénuje. Ještě nejsem tak starý, chci na sobě makat a zlepšovat se.

Zaregistroval jsem, že váš přestup vyvolal řadu negativních emocí. Je to tak?

Bohužel ano. Setkal jsem se velmi negativními názory. Dokonce mi chodily i smsky, některé byl opravdu hodně negativní.

Neměl jste nabídky i z jiných klubů? Už jste například kopal i v Německu.

Měl jsem také nějaké nabídky ze zahraničí, to je pravda. Ale rozhodl jsem se pro Vilémov. Mám to ze Šluknova kousek, jsou tam hodně nadstandardní podmínky. Udělal jsem to také kvůli Šluknovu, aby z toho něco měli a vytěžili co nejvíce. Tedy co se týče financí.

Vy už jste stihl odehrát za Vilémov před letní pauzu i přátelský zápas. Jak jste se cítil?

Cítil jsem se fyzicky hodně slabý. Po té pauze to nebylo ani s míčem nic extra. Bylo to ale takové ve vlnách. V určitých pasážích zápasu jsem se cítil dobře a někdy zase hodně špatně (smích).

S jakými ambicemi jste přišel do týmu, který hraje krajský přebor?

Co se týče osobních cílů tak bych se chtěl zlepšovat, abych se dostal na úroveň vilémovských kluků a poprat se o to, abych dostal na hřišti co nejvíce minut. A týmové? Vilémov má ty největší ambice a doufám, že k tomu také trochu pomohu.

Co trenér Vlastimil Chod? Jaká je vaše vzájemná komunikace?

S trenérem Chodem je hodně dobrá komunikace. Snaží se mi pomáhat a opravdu se mnou hodně mluví. Což je super. Navíc to byl skvělý fotbalista a podle mě fotbalu hodně rozumí.

Směrem do ofenzivy má Vilémov výborné hráče. Ať už je to Kučera, nebo Havel…

Neberu kluky jako konkurenci. Momentálně pro ně vůbec nejsem konkurence. Jsou to super fotbalisté, já se od nich chci co nejvíce naučit a pokusit se časem dostat na jejich úroveň.

Vilémov má dva týdny pauzu, pak už najede hned na letní přípravu. Není to pro vás krátká přestávka?

Myslím si, že pauza díky pandemii koronaviru byla velká. Takže jsem rád, že to bude jenom 14 dní. Navíc trenér Chod nám vymyslel individuální plán, který se snažím poctivě plnit.

Jestli se nepletu, vy už jste kdysi ve Vilémově působil, je to pravda?

To bylo úplně jiné. Byl jsem hodně mladý. Tehdy dokonce hrál právě současný trenér Vlastimil Chod (smích). Teď jsem mnohem zkušenější a poperu se o to.

Co o něm řekli?

Ladislav Čurgali, trenér SK Plaston Šluknov: „Emil byl kapitán týmu a celý tým na něj pracoval. Víme, že góly dávat umí. Střelci jsou nedostatkové zboží a je jasné, že nám bude hodně chybět. Odchod je jeho rozhodnutí, život jde dál…“

Vlastimil Chod, trenér SK Stap-Tratec Vilémov: „Emil se k nám připojil na konci předpřípravného bloku. Sám projevil zájem hrát za náš klub. Jeho zájem a chuť na sobě pracovat byla pro nás stěžejní. Věříme, že rychle dožene kondiční manko, následně zvýší hráčskou konkurenci a přispěje k dalšímu zkvalitnění naší už tak dobré ofenzivy. Emilovi přeji, ať se mu u nás líbí a výkonnostně roste. Záleží jen na něm.“