„První poločas byl tím nejlepším na jaře. Soupeře jsme k ničemu nepustili a byli lepší. Škoda, že jsme nepřidali další branky,“ kroutil hlavou Ladislav Čurgali, trenér Šluknova.

Zlom přišel paradoxně po vyloučení spořického Steckera. „Hosté se semkli a otevřeli hru. My jsme nepotrestali některé situace. Soupeři se risk vyplatil a vyrovnal. To nás rozhodilo a v závěru jsme nepochopitelně inkasovali druhou branku. Prohra hodně bolí, protože po první půli jsme si vše pokazili závěrečným kolapsem,“ dodal Čurgali.

Rumburk hrál podruhé v řadě doma. Po skvělé výhře 3:0 nad silným Proboštovem přišla nečekaná porážka 2:4 s Kláštercem. „Byly to dva rozdílné zápasy. Proti Proboštovu to bylo skvělé, proti Klášterci jsme to prostě zpackali,“ přiznal David Dvořák, rumburský předseda.

„Paradoxně jsme dali rychlý gól, to nám ale ublížilo. Kluci měli další dvě tutovky, ale nedali. Pak přestali hrát. Dostali jsme náhodnou branku a už se z toho nevzpamatovali,“ dodal.

V dalším kole hrají oba celky venku. Šluknov v Mojžíři, Rumburk v Liběšicích.