Naposledy Šluknov doma podlehl Dobroměřicím 1:2. „První poločas byli hosté lepší, šancí ale moc nebylo. Gól hostů padl po krásné střele, která měla ligové parametry. My měli jen náznaky,“ smutně pravil Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.

Po změně stran se ale šluknovský výkon výrazně zvedl. „Vyrovnali jsme a měli i další šance. Místo obratu ale přišel protiútok a krásná střela soupeře pod břevno. Poté jsme se snažili o vyrovnání, ale nevyšlo to. Diváci nás odměnili potleskem, nezasloužili jsme si prohrát,“ dodal Čurgali.

„Odjížděli jsme ve dvanácti, jeli s námi tři dorostenci, na lavičce jsem byl i já, ale kluci mě na hřiště nepustili. Navíc se nám po tříhodinové cestě po souboji zranil už v 38. minutě další kvalitní hráč Tomáš Mistoler. Vypadá to na křižák, musí na operaci. Po tom, co se nám všechno stalo, tak jsou tři body, super, pecka,“ řekl trenér David Holeček.

A jak viděl zápas? „Ondra Matyáš dal ve 22. minutě první branku, ale pak nás přibrzdilo zmiňované zranění. Šluknov měl i lepší vstup do druhé půle, třebaže jsem kluky upozorňoval, tak jsme inkasovali gól hlavou. Vyrovnal až náš „ligouš“ Libor Maliňák po rychlé přihrávce našeho brankáře Petra Boučka. Po zranění a devítizápasové absenci jsme ho díky dobré práci v tréninku dali do branky. On krásně našel na půlce Maliňáka a soupeř, jak se na nás tlačil, tak se nestačil vrátit. Maliňák vzal situaci dva dva na sebe a dokázal se prosadit, potvrdil bombou pod břevno, že je to zkušený frajer,“ dodal kouč FK Dobroměřice s tím, že je rád, že mladší hráči výkonnostně rostou.

Už ve středu od 17.30 čeká na Šluknov dohrávka s Libouchcem.

Další cenný bod v honbě za záchranou získal Rumburk, který prohrál na půdě silného Libouchce až po penaltovém rozstřelu. „Vzhledem k průběhu utkání bod bereme. Začali jsme špatně a z prvního útoku jsme dostali góla. Otřepali jsme se, vyrovnali hru a po změně stran i skóre. Pak už to bylo opatrné. Penalty nám nevyšli. Sice to není ještě jisté, ale věříme, že záchrana je hodně blízko,“ usmál se David Dvořák, předseda FK Rumburk.