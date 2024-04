Jsou sice na pátém místě, ale k medailovým příčkám to mají hodně daleko. Do jarní části…

Proti Lovosicím byl tým z Děčínska lepší a nakonec potěšil diváky poměrně jasným vítězstvím. Hosté korigovali stav až v samotném závěru. „Naposledy jsme odehráli velmi dobrý zápas v Dobroměřicích, takže jsme to chtěli doma potvrdit. Trochu jsme se toho báli. Kluci mě ale potěšili kvalitním výkonem. Díky tomu jsem měl pocit jistoty, že to zvládneme. Sice jsme dlouho čekali na první gól. Pak jsme ho dali těsně před poločasem a druhý velmi brzy po změně stran. To rozhodlo,“ zhodnotil utkání Jan Plachý, trenér Šluknova.

Jeho tým sice z posledních čtyř zápasů vybojoval deset bodů, přesto na druhé místo, kde trůní děčínský Junior, ztrácí osm bod. „Pomalu se láme chleba. Prvních pět, šest kol trochu napovědělo. Kromě Děčína ostatní týmy kolem nás ztrácí. Nás sráží to, že jsme prohráli dva zápasy o šest bodů. Také mě mrzí, že jsme si z Dobroměřic přivezli jenom bod. Přitom jsme tam hráli dobře. Bohužel jsme nezvládli utkání v Bílině a doma s Děčínem. Takže nám prostě ty čtyři body chybí a je to vidět,“ má jasno kouč aktuálně šestého týmu tabulky.

Teď to ale vypadá, že je Šluknov ve formě. Chce ho prodat i v dalším zápase, kde ho čeká boj na hřišti pátých Dušníků. „Čeká nás těžký soupeř, který je silný hlavně doma. Jinak je vidět, že týmy, které vlastně nemají o co hrát, zase tak moc nevzdorují. Takhle mi to přišlo u Lovosic. Já věřím, že svou sérii natáhneme, pořád ale máme dlouhodobě zraněné. Trochu jsme změnili rozestavení. Teď to hrajeme systémem 3-4-3, snažíme se hrát nepříjemný a fyzicky náročný fotbal. Cítím, že tým má sebevědomí,“ zdůraznil Plachý.

Fanoušky jistě zajímá, kde vlastně bude příští sezonu Šluknov hrát. Bude to krajský přebor? A co chystaný přesun do Libereckého kraje? „Přiznám se, že se soustředím na Ústecký kraj. Jinak jsou ve hře různé varianty. Je jasné, že my se budeme snažit být na konci sezony v tabulce do nejvýš. Je možné, že některé týmy v krajském přeboru, budou chtít dobrovolně dolů. Co se týče jiného kraje, tak Vilémov by tam přijeli do krajského přeboru. Nás údajně taky, ale museli bychom v I.A třídě skončit do pátého místa. Uvidíme, těch variant je několik,“ dodal na závěr kouč Šluknova.