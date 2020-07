Za Šluknov už opět nastoupil střelec Emil Mikula, který byl ve Vilémově na zkušené. Ovšem nakonec z jeho přesunu sešlo.

„V první řadě se omlouváme našim věrným fanouškům za konečný výsledek a výkon v prvním poločase, který byl opravdu slaboučký! Jde o derby a je jedno jestli se jedná o přípravné utkání nebo pohár,“ zlobil se vilémovský trenér Vlastimil Chod.

To hosté byli z nečekané výhry příjemně překvapeni. „Jeli jsme do Vilémova s pokorou a chtěli uhrát co nejlepší výsledek. Ovšem vítězství a čisté konto jsme opravdu nečekali,“ přiznal šluknovský trenér Ladislav Čurgali.

Po změně stran se Vilémov zlepšil a dostával se do šancí. Narážel však na skvěle chytajícího Jandu. Přišel tak trest na druhé straně. V 89. minutě si na rohový kop naběhl Čurgali a rozhodl o osudu zápasu. „Ve druhé půlce se naše hra zlepšila a vytvořili jsme si řadu brankových příležitostí, ale všechny houžnevnatý soupeř v čele s vynikajícím brankářem Jandou, dokázal zlikvidovat. Porážka nás mrzí, ale musíme se z ní ponaučit. Šluknovským přejeme mnoho úspěchů v nadcházejícím soutěžním ročníku,“ dodal Vlastimil Chod.

„Pochvalu zaslouží celý tým. Každý přispěl k úspěchu svým dílem. Děkuji hráčům za krásný zážitek a divákům za podporu,“ uzavřel vše Ladislav Čurgali.

Oba celky hrají další přípravný zápas v sobotu 1. sprna. Vilémov hraje doma od 17 s Hrádkem nad Nisou, Šluknov ve stejný čas a také na vlastním hřišti přivítá Stráž pod Ralskem.

Stap Tratec Vilémov – Plaston Šluknov 0:1 (0:0)

Branka: Čurgali ml. R: Hejl – Skabrouth, Soukup. ŽK: 2:2. Diváci: 160.

Vilémov: Vaňák – Honců, Filip, Kurel, Čonka (46.Snášel) – Kramer (46.Zima), Hoke, Havel, Vavroušek (46. Jirchář), Rybář - Kučera.

Šluknov: Janda - Zabilka, Holešovský, Schneider, Kratochvíl, Hlávka, Čurgali, Dobeš, Mikula, Svoboda, Mládek. Střídali: Záruba, Didi, Jirsa