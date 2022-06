Černovický lídr si udržel neporazitelnost a doma se rozloučil výhrou 4:0 nad Liběšicemi. „Myslím, že se nám to povedlo. Kluci už se těšili, na týmovou rozlučku a bylo to vidět. Povedlo se, soupeři jsme nic nedovolili. Jsem rád, že jsme se mohli s fanoušky takhle loučit,“ usmíval se zkušený černovický kouč Josef Jebavý, který svůj celek posunul do nejvyšší krajské soutěže.

Postavení v první polovině tabulky uhájila po výhře 2:0 nad Libouchcem nakonec osmá Bílina. Obě branky obstaral v 11. a 59. mi utě Lukáš Katrenič. Po porážce 1:4 v Neštěmicích, kde jí chybělo asi šest hráčů, zakončila před vlastním publikem vítězně.

„Minule jsme byli v Neštěmicích jako outsideři, protože půlka týmu byla pryč. Jsem rád, že jsme ještě udělali tři body na závěr. Chtěli jsme být v tabulce ještě výš, ale vzhledem k tomu, kolik lidí nám v průběhu jara chybělo a jak se trénovalo, je i osmé místo nakonec asi dobré,“ řekl bílinský brankář Martin Vondráček, jenž si na závěr připsal čisté konto.

Na jaře hodně špatný Šluknov zakončil sezonu jasnou porážkou 0:3 v Klášterci. „I kdybychom hráli do půlnoci, tak v Klášterci gól nedáme. Celý zápas jsme hráli více na balónu, ale domácí z protiútoku tvrdě trestali. Přes léto potřeba posílit mužstvo, potrénovat a bude lépe. Děkujeme divákům za celoroční podporu a věřte, že uděláme vše pro to, abychom vám na podzim dělali jen radost,“ má jasno Ladislav Čurgali starší, kouč Šluknova.

Naopak Rumburk prožil velmi dobrou druhou fázi sezony. Ročník zakončil výhrou 2:1 v Ledvicích. „Byl to náročný zápas, klimatické podmínky byly doslova šílené. Musím smeknout před klukama, jak to odmakali. Vycházeli jsme se zabezpečené obrany a vsadili na protiútoku. To nám vyšlo. V závěru nám logicky docházely síly ale kluci to ubojovali,“ pochvaloval si David Dvořák, předseda Rumburka.

Tomu se nakonec povedlo bodově dohnat nedaleký Šluknov a díky lepší bilanci dokonce skončil v tabulce před ním. „Vnímali jsme to, věděli jsme o tom. Samozřejmě jsme za to rádi,“ usmál se Dvořák.

Dobroměřice skončily na čtvrtém místě. Bod jim scházel na bednu, kdy na třetím fleku před nimi je mužstvo Proboštova, které právě parta trenéra Davida Holečka v posledním duelu sezony zadupala 8:1. Už v poločase po pěti brankách bylo hotovo!

„Naprostá spokojenost. Takhle bych si to představoval. Poslední dva týdny chodí trénovat 18 lidí. Dneska si to kluci užili. Opravdu se bavili fotbalem. Škoda, že jsme dnes nehráli o bednu. Kluci by si to zasloužili, ale podělali jsme si podzim a teď už jsme to nedohnali. Dneska to byla paráda koukat se na ně. Loučíme se s Pechym (Pechar). Odchytal to tu výborně, náhradu hledáme, ale zatím marně. Máme pouze Boučka,“ uzavřel po parádním výkonu svého mužstva trenér David Holeček.

Kanonádu ve velkém stylu si pro suverénně nejvyšší návštěvu kola, 350 diváků, přichystali fotbalisté Mojžíře. Ti doma v závěrečném duelu smetli Ervěnice 8:2. „Popravdě jsme tu návštěvu čekali ještě o malinko větší, ale chápu, že v tom vedru se ne všem chtělo od čtyř hodin zrovna na fotbal,“ usmál se spokojený trenér domácích Michal Kubec. „I tak je to ale samozřejmě parádní číslo, jsme rádi, že jsme diváky mohli potěšit parádním fotbalem a osmi brankami,“ radoval se.

Mojžíř položil základní kameny k výhře už v první půli, kterou ovládl 4:0. „Hosté přijeli bez střídání, v tom obrovském horku jsme je zkrátka uběhali. Šlo to vidět už v první půli, po změně stran jsme do toho vstoupili trochu lehkovážně a nechali jsme si dát dva góly, pak jsme ale znovu zapnuli. Projevilo se, že jsme měli pět hráčů na střídání a mohli jsme sestavu protočit,“ dodal.

Smutné loučení prožili fotbalisté Střekova, kteří nedokázali ani v závěrečném střetnutí vybojovat vůbec první bod v celé sezóně. Ačkoliv v poločase drželi nadějný stav 2:3, konečný debakl 2:9 v Roudnici podtrhl jejich letošní mizérii. „Bylo to povinné vítězství. V první půli se ještě soupeř snažil, ale od nějaké 60. minuty se to zlomilo. Výkon nebyl úplně ideální, herně to mělo být v uvozovkách hezčí,“ zhodnotil utkání roudnický kouč Pavel Hoznédl, pod nímž tým z areálu Pod Lipou v závěru soutěže výrazně ožil.

Střekovští naopak končí soutěž nejen bez jediného bodu, ale také s hrozivým skóre 30:291, a v příštím roce si zahrají o jednu soutěž níž.