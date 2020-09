Rozdílné pocity ze svých domácích zápasů mají po uplynulém víkendu naši okresní zástupci v rámci fotbalové I.A třídy.

FK Rumburk - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Bílek

Fotbalisté Šluknova doma hostili jasně poslední Střekov. Z poměrně jasného zápasu udělali domácí drama. V 81. minutě vedli 2:0, hosté ale rychle srovnali. Dvě minuty před koncem rozhodl o třech bodech pro domácí Pham The Chuyen. „V utkání jsme si šli pro povinné tři body, což se nakonec podařilo a to je důležité. Máme velké problémy se zraněním mnoha hráčů. Byl to infarktový závěr, naštěstí pro nás se šťastným koncem,“ ulevil se šluknovský trenér Ladislav Čurgali.

Jeho tým vyhrál podruhé v řadě a je desátý.