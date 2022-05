Zbytečná ztráta! Tak hodnotili spořičtí fotbalisté domácí selhání s celkem Bíliny, která přijela jako desátý celek tabulky a odvezla si tři body za výhru 3:1. Domácí sice dostal do vedení už po čtyřech minutách Šlachta, ale to bylo z jejich střelecké produkce všechno.

„Zápas blbec. Bílina si myslím, že pak rozhodla dvěma slepenýma góly a pak už si to celkem vzadu pohlídala. My jsme byli tentokrát neškodní a je to velká škoda, že zrovna na vlastním hřišti,“ kroutil hlavou spořický kapitán František Hašek.

Ervěnice se na začátku jara nadechovaly k lepším výkonům, bohužel ale pak spadly zase do bídy a jsou v tabulce předposlední. Doma hostily Rumburk, se kterým kapitulovaly 3:5. „Je to opravdu velká škoda. Když už se strhla taková přestřelka, tak jsme z toho měli něco vytěžit. Rumburk rozhodne byl soupeř k poražení, ale naše jara zase spadlo tam, kam jsme nechtěli,“ všiml si ervěnický špílmachr Jan Král.

Naopak na jaře obrozený Rumburk sbírá body a uniká ze sestupového pásma. „Naším úkolem bylo udržet disciplínu. To se nám povedlo, odměnou nám bylo vítězství. Chvilku jsme byli lepší my, chvilku soupeř. Podle mě jsme ale měli více brankových šancí, takže jsme vyhráli zaslouženě. Pro nás jsou to důležité body, které by nám snad měly dodat klid do zbytku sezony,“ pokýval hlavou David Dvořák, rumburský předseda.

Konstantní strojové výkony předvádějí fotbalisté Černovic, kteří jsou na druhém místě tabulky jen o skóre před lídrem z Neštěmic. Černovice tentokrát jasně 4:1 vyloupili trávník Šluknova.

„Jsem spokojený. Přiznám se, že jsem si nemyslel, že se nám bude na jaře až takhle dařit, ale věděl jsem, že kluci fotbal hrát umí a zatím mi opravdu dělají radost,“ usmíval se zkušený kouč Černovic Josef Jebavý.

„Začali jsme dobře, vedli a vyhrávali souboje. Bohužel po smolné vlastní brance šlo sebevědomí hráčů dolů a soupeř získal převahu. Pak jsme se uklidnili, měli své šance. Ovšem rozhodla kvalita v útočné fázi. Nám chyběl klid, proto Černovice vyhrály zaslouženě,“ hodnotil utkání Ladislav Čurgali, šluknovský trenér.

Důležitou výhru si připsal také přímý konkurent Černovic na čele tabulky. Neštěmice zvládly šlágr kola, v souboji prvního se třetím přejely Proboštov 5:1.

„Těšili jsme se na souboj s tabulkově podobně postaveným soupeřem, čekali jsme pěkný zápas, ale přiznám se, že jsem zklamaný. Ačkoliv chápu ve vyšších soutěžích nějaký taktický záměr, hrát takového zanďoura vyloženě na jediného útočníka…,“ přemítal po zápase o proboštovském pojetí utkání neštěmický kouč Jan Deutsch.

„My měli trochu nervózní začátek, soupeř nás trochu rozhodil,“ popisoval dále průběh střetnutí, kdy v úvodní půlhodině padlo hned sedm žlutých karet. Pak se ale 250 diváků dočkalo i první branky, kterou vstřelil domácí Lácha. „Věřili jsme, že po pauze přidáme další góly, paradoxně jsme však inkasovali. Druhý poločas byl ale jasně v naší režii, soupeře jsme nakonec uběhali, což vyvrcholilo drtivým finišem. Myslím, že soupeře zlomila branka na 3:1,“ dodal trenér, jehož celek vstřelil v poslední desetiminutovce čtyři branky. Do vedení ho poslal opět Lácha, vzápětí navýšil Pavlíček, první jmenovaný pak zkompletoval z penalty hattrick, v nastavení se trefil i Řezníček.

Cenný skalp slaví také sousední Mojžíř, který přehrál 5:2 Dobroměřice. „Tentokrát jsem opravdu spokojený,“ skrýval těžko blažený výraz po zápase trenér domácích Michal Kubec. „Byl to zatím asi nejtěžší soupeř, s nímž jsme hráli, byli v pohybu, věděli o sobě, byli opravdu nebezpeční, ale i naši kluci hráli výborně. Navíc jsme měli konečně i štěstí, tuším ze šesti střel jsme dali pět gólů. Výhra to byla vydřená, ale zasloužená, myslím, že i pro diváky to musel být opravdu hezký zápas.“

Totožnou výhru zaznamenal Libouchec, jenž si doma vyšlápl na Klášterec nad Ohří. Čtyřmi brankami se pod tříbodový zisk podepsal Denis Lácha. „Dvakrát do sezóny máme takový klidný zápas, bez emocí, bez zbytečné divočiny, tohle byl zrovna jeden z nich. Oba týmy trápila marodka, my byli ale lepší, zahodili jsme dobrých deset šancí,“ shrnul libouchecký trenér Václav Strádal.

Výhru 3:2 nad Ledvicemi si připsala Roudnice, jíž už nevedl Ondřej Rohlíček, který podle informací Deníku na lavičce skončil, na lavičce tak stál René Andres. Blízko prvním bodům byl Střekov, doma proti Liběšicím mu ale nestačilo ani vedení 4:3 20 minut před koncem. Hosté nakonec vyhráli 6:4.