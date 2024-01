Pan trenére, přezimujete na pátém místě. Jak jste spokojený?

Pro nás není ani tak důležité umístění v tabulce, jako bodové odstupy. Rozhodovat se bude na jaře, tam se ukáže, jestli byl podzim dobrý nebo nebyl. Chtěli jsme hrát nahoře, mohli jsme být na tom lépe, ale i hůře. Opět se opakovala naše neschopnost držet delší sérii dobrých zápasů. Jsem rád, že jsme poslední dva podzimní zápasy vyhráli. Cíle zůstávají stejné, na jaře se popereme o postupové pozice.

Ve hře ale bude maximálně druhé místo. To první si „zamluvily“ Dobroměřice. Vy na ně ztrácíte 17 bodů…

Dobroměřice jsou odskočené. Je pravda, že v tříbodovém systému se může stát cokoliv. My jsme proti nim hráli jakž takž vyrovnaný zápas, ale nakonec byly o kus napřed. Od ostatních jsem slyšel, že takhle v této soutěži dlouho nikdo nedominoval. Klobouk dolů, tohle jsem v I.A třídě nečekal.

Budete nějak hýbat s hráčským kádrem?

Trochu ano. Co vím, tak by snad nikdo nechtěl odejít, přijít by měl jeden, možná dva hráči. Chceme ještě trochu posílit. Doufám, že se nám budou vyhýbat zranění. Podzim jasně ukázal, že při venkovních zápasech máme sílu. Jsme holt brejkový mančaft, který asi neumí hrát do plných.

Vy jste na podzim protočili tři brankáře – Jandu, Nejedlého a Kotyzu. Čím to?

Aktuálně řešíme pozici brankáře. Zkušený Petr Janda má zdravotní problémy. Pomáháme si klukem z dorostu, z Varnsdorfu tady je na zkoušku Filip Kotyza. Pro mě je ale klíčové mít brankářskou jedničku. Na druhou stranu máme nejlepší obranu v soutěži, starší kluci hrají v defenzivě opravdu dobře. Neumíme hrát na nějakého hroťáka, co tam bude sázet góly. Tady bychom potřebovali posílit.

Koukal jsem, že zimní příprava už začala. Jak bude vypadat?

Ano, začali jsme 4. ledna. Čeká nás soustředění ve Sloupu, kde se nám hodně líbí. Je tam skvělé zázemí, na umělce v Lípě pak sehrajeme přípravu proti Skalici nebo Varnsdorfu U 19. Začátek bude fyzicky hodně těžký, na soustředění to bude už herně laděné. Ještě nás taky čeká tradiční halový turnaj v Německu. Poprvé také pořádáme ples, abychom ve Šluknově trochu zlepšili společenský život.

Už jsme se bavili o zdravotních problémech brankáře Jandy. Co ostatní hráči?

Všichni si musí sáhnout do svědomí a říct si, jestli dělají vše pro to, aby šli do zápasu a do tréninku dobře rozcvičení a eliminovali tak případné zranění. V I.A třídě nemáme vypracovaný systém kondičního tréninku. To nám chybí. Já jsem si chválil v letní přípravě tréninkovou účast. Ta se během podzimu zhoršila, z různých důvodů.

Těch zájemců o druhé místo je celá řada. S kým se o něj budete na jaře prát?

Myslím si, že do toho klidně můžou zasáhnout sedmé Spořice. Minulou sezonu to bylo podobné s Ledvicemi. Může rozhodnout prvních pět kol, kde máme Bílinu, Junior Děčín nebo třeba Dobroměřice. Buď se nám bude dařit a budeme se držet nahoře, nebo může nastat pravý naopak.

Minulý rok se přihodilo na hřištích několik nechutných afér. Vnímáte během zápasů zvýšenou agresivitu?

Ani bych neřekl. Podle mě to je hodně individuální. Já se snažím všechny kluky nabádat, aby se chovali slušně. Snažíme se mít dobře nastavenou disciplínu, přeci jen je chování hráčů vizitkou pro klub i celé město. Vadí mi červené karty za takové prohřešky. Samozřejmě se na hřišti stane hromada věcí, které nemůžete ovlivnit. Přesto si myslím, že třeba mezi trenéry převládá rozum.

Jak jste si vůbec užil tu pauzu mezi podzimem a startem zimní přípravy?

Odpočíval jsem. Je pravda, že ta pauza od posledního podzimního mistráku do prvního jarního je dlouhá. Relaxoval jsem v teple, bylo potřeba úplně vypadnout. Jedeme v tom teď dál společně s Láďou Čurgalim a Vláďou Zemanem. Věřím, že jsme oproti minulé sezoně silnější a budeme ještě více kousat. Taky samozřejmě chceme naším fotbalem bavit naše skvělé fanoušky.