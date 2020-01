Přesto vlétnou do jarní části ze třetího místa se ztrátou čtyř bodů na první Ledvice. „Ta podzimní část byla nad očekávání. Soutěž je silnější a kvalitnější. Prakticky od začátku podzimu jsme měli velké problémy s úzkým kádrem. Pomáhali nám starší hráči z rezervního týmu. Samotného mě to překvapilo, jak se nám dařilo,“ vzpomíná na prvních patnáct zápasů trenér Aleš Gall.

Vzápětí ale souhlasí s tím, že si na sebe jeho svěřenci upletli bič. „Diváci jsou namlsaní a rádi by, kdybychom zase postoupili. Nic není nemožné,“ pravil s úsměvem.

Šluknov zahájil přípravu už 6. ledna, přátelské zápasy bude hrát ale až od února. „Trénujeme v domácích podmínkách. Běháme, máme tam halu, klasická příprava. V únoru nás čeká menší soustředění ve Sloupu, pak se rozjede kolotoč přípravných zápasů,“ prozradil Gall.

Na soustředění, kam by měli jet hráči A týmu, rezervy, ale i dorostenci, bude čekat Stráž pod Ralskem, Dubá, nebo Pertoltice. První přátelský zápas ale Šluknov sehraje v neděli 2. února, kdy se od 15 hodin představí na českolipské umělce proti Žandovu. Následovat budou zápasy proti TJ Doksy, Frýdlantu, České Kamenici, nebo Skalici.

„Kádr zůstává defacto pohromadě. Mimo bude asi Ondra Schneider, kterého čeká operace kolene. A opět se pokusíme zapracovat naše dorostence,“ podotkl.

Ambice Šluknova v jarním pokračování krajské I.A třídy nejsou malé. Dokonce se mluví o útoku na postup do krajského přeboru! „Samozřejmě bychom chtěli zůstat v tabulce nahoře. Věřím, že na jaře budeme mít k dispozici více hráčů. A určitě se pokusíme zabojovat o první místo a třeba se podaří postup do krajského přeboru. Léta se tady ve Šluknově hrával, tak proč se o to nepokusit. Třeba budou soupeři ztrácet, pro nás by bylo postup takovým splněným snem,“ uzavřel vše trenér Aleš Gall.