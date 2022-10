Okamžitě po úvodním hvizdu se hráči Žatce zakousli do svého soupeře a také jako první ohrozili branku. Střely z kopačky Petra Klince však šly mimo tyče. První dvě kousek nad bránu a třetí pokus těsně minul vzdálenější tyč. Možností otevřít skóre pohrdl ve 24. minutě Klíč, kterého do brejku vyslal Petr Klinec, ale útočník Slavoje mírně postrčený Sobíškem upadl a nemohl svůj nájezd zakončit. Za pár minut se mohl dostat do šance Minařík, ale těsně před ním odhlavičkoval na roh hostující Farkaš. Gólu se tak Žatec dočkal po půlhodině hry. Gólman Linhart špatně vykopl, míč si zpracoval Klíč a tentokrát své sólo bezpečně proměnil.

Za pouhé dvě minuty už to bylo o dvě branky, když Farkaše obešel Minařík a překonal bezmocného Linharta. Pak však přišla chvilka nepozornosti v domácí obraně, faul v pokutovém území a z nařízené penalty snížil Just. Dost podobný zákrok Reichelta na Klíče pak sudí Vlašič nechal bez povšimnutí. Do konce poločasu chybělo jen 15 sekund, když Farkaš fauloval Minaříka a Petr Klinec z nařízené penalty vrátil Slavoji dvoubrankové vedení.

Žatec pokračoval v nastoleném stylu hry i po změně stran. Hned v úvodní minutě šel opět sám na brankaře Klíč, ale místo kličky zvolil střelu a trefil jen dobře postaveného Linharta. V 69. minutě měli domácí výhodu přímého kopu zhruba tři metry před vápnem. Z něho Hynek trefil břevno. Hned nato Klíč z další šance vysoko přestřelil a při další šanci stejný hráč prohrál běžecký souboj se Sobíškem a přišel o míč. Čtvrtou branku Slavoje nakonec přidal Hynek, který dostal přihrávku do otevřené obrany Jílového a nedal Linhartovi šanci. Trenér Zelinka pak poslal na hrací plochu hned trio mladíků a Slavoj už v poklidu utkání dohrál.

„Konečně zlomeno. Hráli jsme výborně tak, jak jsme si to řekli. Po Pernštejnu jsme udělali trochu bouřku v kabině. Celý týden jsme se pak poctivě připravovali. Chtěli jsme to zlomit. Dlouho to viselo na vlásku a dnes se to povedlo. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Penalta byla po našem zaváhání. Kdybychom tam byli dřív, nemusela být. Běhali jsme, drželi míč, byli jsme u odražených balónů. Vše, co jsme si řekli kluci splnili. Maximální spokojenost a velká radost a snad dobrý dárek panu Maňákovi (předseda klubu) k narozeninám,“ zakončil s úsměvem své hodnocení Richard Zelinka.

„Tady není moc co hodnotit. Trvalo nám celý poločas, než jsme se dostali do zápasu. Trochu jsme domácí přehrávali ve druhém poločase, ale to nestačilo. Dělali jsme laciné, skoro žákovské chyby. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, my jsme výkonem zklamali,“ smutně pravil Ondřej Barilla, trenér Jílového.

FK Slavoj Žatec – FK Jílové 4:1 (3:1)

Branky: 30. Klíč, 32. Minařík, 45. P. Klinec z PK, 76. Hynek – 35. Just z PK. Rozhodčí: Vlašič – Prágl, Folk, ŽK 1:2, 80 diváků.

Slavoj Žatec: Kalbač – F. Klinec, Beneš, Mács (67. Zmrhal), Smékal – Suchan (82. Pelc), Hynek, Čonka, Minařík (82. Horák) – Klíč, P. Klinec (82. Drazinský).

FK Jílové: Linhart – Farkaš, Šalda, Reichel, Sobíšek – Příhonský (81. Barilla), Feledi, Žáček, Kolář (66. Horyna), Doubek (46. Kiňo) – Just (79. Štučka).

Jaroslav Tošner