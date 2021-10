Šlágr se změnil v sedmigólové představení Neštěmic, které ve fotbalovém hitu 10. kole krajské I. A třídy zvítězily v Liběšicích před 150 diváky 7:3 a osmá výhra z devíti zápasů s impozantním skóre 62:18 je drží na první pozici.

LIBĚŠICE - NEŠTĚMICE 3:7 (2:3)

„Liběšice mají kvalitní a zkušený mančaft, což potvrdily hned v první minutě, kdy nám dali gól. Musím ale říct, že pak už jsme je, i přes dvě inkasované branky, k ničemu moc nepustili. Na soupeře jsme navíc byli dobře připravení, kluci si zaslouží pochvalu, hráli opravdu výborně,“ usmíval se spokojený kouč neštěmického lídra tabulky Jan Deutsch.

„Na Neštěmice jsem se byl podívat už několik zápasů zpět a to je úplně jiný fotbal, pomalu hraničící s divizí. Hrají opravdu pěkně,“ složil poklonu svému přemožiteli trenér domácích Marek Čermák. „Jsou výborně připravení, trénovaní, všechno to bylo v rychlosti, byli hladoví, a nám to zkrátka dělalo problémy,“ viděl hlavní rozdíl.

RUMBURK - LIBOUCHEC 5:4 (3:1)

Další smolné utkání má za sebou Libouchec, který přišel kromě bodů také o tři hráče. Ještě v první půli odstoupil ze hřiště Guth, v závěru se za neustálé debaty s rozhodčím nechali vyloučit Novák i Balog. „Bohužel jsme špatně začali, když v 10. minutě prohráváte 0:2, není to dobré. Druhá půle byla divočina, sice jsme dali venku čtyři góly, ale pětkrát jsme inkasovali, to pak zkrátka nelze pomýšlet na body,“ řekl lodivod Libouchce Václav Strádal. Ačkoliv Jiří Novák dle zápisu nepoužil ani při jedné žluté kartě nikterak hanlivé věty, podle Strádala bylo jeho vyloučení zbytečné. „Je to škoda, ale ono se to tak někdy během zápasu nasčítá a pak ty nervy přetečou,“ pokrčil rameny.

„Tři body jsou dobré, ale vedeme 4:1 a uděláme z toho zbytečné drama. Musíme zapracovat na naší obranné fázi, dostáváme hodně branek. Na druhou stranu se diváci musí dobře bavit,“ podotkl David Dvořák, předseda Rumburku.

DOBROMĚŘICE - ŠLUKNOV 4:0 (1:0)

Dobroměřice si připsaly pátou podzimní výhru a hrou i výsledkem naplnily očekávání trenéra i diváků.

„Potěšilo mě, že jsem se po dlouhé době sešli vlastně kompletní. Vytvořili jsme si tlak i šance, v úvodu jsme zahodili tutovku a znervózněli jsme, ale proměněná penalta pět minut před poločasem Maliňákem nás uklidnila. Ve druhém poločase jsme přidali další góly,“ uvedl dobroměřický trenér David Holeček.

Radost mu udělalo, že jeho tým přidal další branky. „Jsem rád hlavně za kluky. Ten výsledek už vypadá jinak než na jeden dva góly. Takhle si naše výkony nějak představujeme,“ dodal kouč pátého celku tabulky.

Naopak hosté jsou až na dvanáctém místě, v Dobroměřicích spílali sudímu.

„Před dvěma roky jsem chválil, jak je A třída proti minulosti čistá soutěž, ale letos si každou chvíli stěžuji na rozhodčí, což vypadá asi jako alibismus, ale jsem z toho smutný. V první půli jsme hráli zodpovědně, drželi nerozhodný výsledek a čekali jsme na svoji šanci. Ta přišla přibližně ve dvacáté minutě, když po chybě obránce získal míč Blažek. Byl ovšem jasně stažen ve vyložené šanci a měla být penalta a červená karta. Píšťalka zůstala němá a naopak na druhé straně za pár minut rozhodčí pískl velmi spornou penaltu. Do poločasu jsme se pak již soustředili spíše na dohady s rozhodčím, než na hru. Druhý poločas jsme chtěli zkusit vyrovnat, ale už se nám nic nedařilo,“ shrnul vše Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.