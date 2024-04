„Těžko se mi to hodnotí. Pokud budu upřímný, tak záchranu v krajském přeboru už nevidím moc reálně. Aktuálně asi máme na I.A třídu,“ pokrčil rameny Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Jeho tým začal tragicky, po čtvrt hodině prohrával 0:2. „Byly tam dvě obrovské chyby. První udělal brankář Smutný, druhou pak Reichelt, který na zápas dorazil pět minut před začátkem. To nás hodně ovlivnilo,“ hlesl Barilla.

Do poločasu ale Jílové stihlo vyrovnat, během dvou minut se o to postarali dva Jakubové – Pícha a Zeman. „Tady se utkání lámalo, za stavu 2:2 byly Ledvice jalové, měli jsme tam další šance. Pokud bychom dali třetí branku, věřím, že bychom vyhráli,“ zakroutil hlavou.

Místo toho přišla další chyba brankáře Smutného a třetí gól Ledvic. „Všechno byly chyby žáčků, je to asi tou situací. Kluci si nevěří, mají to v hlavách. Navíc dostal červenou Ondra Michl a bylo hotovo,“ zdůraznil kouč Jílového, který byl v nastaveném čase taky vyloučen za protesty směrem k sudím.

„Těžko se mi tohle hodnotí. Na Kubu Zemana měla být penalta, v nastavení tam měla být červená pro jednoho hráče z Ledvic. Kolikrát se mi zdá, že nás tady v přeboru ani nechtějí,“ mávl rukou.

Jílovský kádr se doslova rozpadá za pochodu. „V týdnu se nám na tréninku zranil Gaher, Štučka odvezla sanitka, asi zlomená noha. Příhonský si asi zlomil ruku. Já ani nevím, s kým budeme za týden ve Vilémově hrát. Asi budu muset sáhnout do staré gardy. Problém je, že my se prostě nesejdeme, pak to takhle vypadá. Nechci házet flintu do žita, ale I.A třída je pro nás asi aktuálnější,“ dodal.