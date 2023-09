Jílovským fotbalistům zoufale chybí branky, což se ukázalo i proti Žatci. V šesti utkáních skórovali pouze čtyřikrát, navíc doma už potřetí nedali ani gól. Společně s poslední Krupkou mají nejhorší útok v celé soutěži.

„Šancí teď nebylo tolik, ale hned na začátku mohl skórovat Příhonský. Kdyby to padlo, možná by to vypadalo jinak. Jsme hodně neproduktivní, dlouhodobě s tím máme problémy. V naší situaci se nedá čekat, že budeme hrát vzadu na nulu. Nedaří se ani naší obraně, nezajišťujeme se. Sám nevím, co s tím, asi prostě potřebujeme více štěstí,“ pokrčil rameny.

Jílové dle jeho trenéra doplácí na absenci důležitých hráčů. „Je vidět, že někteří hráči momentálně nemají kvalitu na krajský přebor. Hodně chybí Feledi, náš tahový hráč. Ale zase se nemůžeme vymlouvat na jednoho člověka. Bohužel forma těch, na kterých to mělo stát, není dobrá,“ pokračoval.

Barilla očekává hodně těžký podzim, kde bude každý bodový zisk opravdu důležitý. „Musíme bodovat hlavně doma. Ukázkou byl zápas proti Brné, kde byla ta sestava ještě horší. Tam se o to kluci chtěli porvat, to mi teď na hřišti chybí. Budeme dál makat, brzy nás čeká zápas s poslední Krupkou, ten bude hodně důležitý. Teď jasně hrajeme o záchranu, otázkou je, jak to bude v divize, jestli k nám někdo spadne. Ale to je ještě daleko,“ dodal Barilla.

„Konečně jsem měl po měsíci klidnou noc,“ řekl po ukončené sérii porážek žatecký trenér Richard Zelinka, kterého dosavadní výsledková mizérie i postavení v tabulce hodně trápila.

Podle něj se ukázalo, že proti sobě nastoupila dvě mužstva, kterým úvod podzimní části nevyšel. „Bylo vidět, že oba týmy potřebují vyhrát. Projevilo se to na nervozitě, na zbytečných ztrátách… Nás naštěstí uklidnily do poločasové přestávky dvě branky.“

Hosté měli vývoj zápasu i pod kontrolou i po změně stran. „Jílové nastřelilo jen tyč z boku, my naopak nevyužily další dvě tři šance,“ uvedl k zápasu Zelinka.

Žatečtí dopředu věděli, o jak důležité střetnutí na jílovském hřišti půjde. "Měli jsme respekt z jejich standardek, uzpůsobili jsme hře soupeře i rozestavení, hodně jsme o tom utkání i mluvili. Jsem opravdu rád, že se nám ta týdenní poctivá práce vrátila v podobě výhry.