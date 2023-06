„Vše bude záležet na tom, jak to dopadne s Brnou, která vyhrála krajský přebor. Ta podala přihlášku do divize. Od toho se budou odvíjet další soutěže,“ prozradil Deníku Jan Novotný, předseda Sportovně-technické komise Ústeckého KFS.

Kluby by se navíc v další sezoně neměly obávat chystané reorganizace. „Jsem přesvědčený o tom, že to další sezonu ještě nebude. Musíme to vědět minimálně rok dopředu. Aktuálně je jednání komor Čech a Moravy, kde se to bude projednávat,“ zdůraznil Novotný.

Než se dostaneme ke krajským soutěžím, pojďme se ale podívat, jak to dopadlo v těch vyšších

II. liga (FNL)

Postup si vybojovala Karviná, z třetí ligy sestupují Třinec a záloha pražské Slavie.

ČFL

Vítězové obou skupin se utkání v baráži, kde se rozhodne o postupu do druhé ligy. Skupinu A vyhrály Domažlice, skupinu B pak Viktoria Žižkov. Z obou skupin sestupují do divizí tři celky. Ze skupiny B padá poslední Benešov, z „áčka“ pak poslední Sokolov a předposlední Zbuzany.

Divize

Právo na postup do třetí ligy si vybojovaly první týmy divizních skupin – Sokol Lom (A), Arsenal Česká Lípa (B) a FC Slovan Liberec B (C). Do krajských přeborů padá ze třech divizní skupin dohromady deset týmů. Z áčkové skupiny jdou dolů Rokycany, Tochovice a Horní Bříza. Z béčka padají Cheb, Libiš a Vilémov a konečně z „C“ skupiny sestupují Čáslav, Brandýs nad Labem, Dvůr Králové nad Labem a Náchod.

Krajský přebor

Krajský přebor vyhrála Brná, z divize do kraje padá Vilémov. „Brná podala přihlášku do divize a my se bez toho nedokážeme pohnout. Ovlivní to sestupy napříč krajskými soutěžemi,“ vysvětlil Novotný. Pokud Brná bude hrát divizi, spadnou dva týmy. V opačném případě budou sestupovat tři.

Aktuálně sestupují poslední Lovosice (17 bodů) a předposlední Horní Jiřetín (32). V ohrožení jsou teoreticky ale další celky – Žatec, Černovice, Oldřichov a Ústí/Domoušice mají shodně 38 bodů. Desáté Neštěmice mají bodů 40.

I.A třída

Do krajského přeboru postupují dva týmy, před posledním kolem to je první Proboštov a druhé Ledvice. Sestup? „Aktuálně padají poslední dva celky. Jedním je Modrá, která se v zimě odhlásila ze soutěže. Druhým by byl Klášterec nad Ohří,“ konstatoval Novotný. Pokud by ale Brná do divize nešla, padal by další v pořadí, kterým je aktuálně Rumburk. Ten má ale na Klášterec dvoubodový náskok, takže poslední kolo může ještě pořadí na dně tabulky zamíchat.

I.B třída

Z nejnižší krajské fotbalové soutěže postupují vítězové skupin. Ve skupině A to jsou Dušníky, ve skupině B to zatím není jasné. Před posledním kolem jsou první Strupčice(75) a druhé Chlumčany (73). Do okresních přeborů sestupuje sedm týmů. Ze skupiny A to mají jasné poslední Liběšice, pak je situace zamotaná. Aktuálně by padaly ještě Dobkovice (28) a Česká Kamenice (také 28). Nad nimi je Střekov (31) a České Kopisty (33). Ve skupině B sestupují poslední Obrnice a předposlední Vroutek. Nad nimi jsou Novosedlice (28) a Ohníč (28), oba celky jsou sestupu také velmi blízko. Pokud by ale Brná do divize nešla, počet sestupujících by se zvýšil. Záležet bude také na tom, kam se jednotlivé týmy přihlásí a zda nějaké kluby úplně nezaniknou.