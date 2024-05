To se jen tak nevidí. Fotbalisté Vilémova ještě v 55. minutě prohrávali v Oldřichově 1:2. Pak ale domácím nasázeli sedm branek a domů si odvážejí vysoké a zasloužené vítězství 8:2.

Fotbalisté Vilémova, ilustrační foto. | Foto: Tomáš Fúsek starší

Tým z Děčínska, které celé jaro bojuje s hodně úzkou sestavou, je stále ve hře v boji o medailové pozice. V Oldřichově navíc musel do branky vedoucí mužstva Petr Kurel.

„Hladík se s Kubrem ještě slunili v Egyptě. Do začátku nemohl nastoupit ani nakopnutý Bulejko, ale po nepříjemném zranění stopera Jircháře v první půli musel naskočit do hry a i přes bolesti nohy dokázal vstřelit ve druhé půlce hattrick. Na lavici pak již zbyl jen mladý Štefan, který však delší dobu netrénoval, ale samozřejmě jako žolík tradičně naskočil na poslední čtvrthodinku,“ prozradil Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Do utkání vstoupili hosté velmi aktivně a šli do vedení branou Luňáka. Jenže domácí stihli do poločasu dvěma góly skóre otočit. Po změně stran to ale byl vilémovský koncert.

FOTO, VIDEO: Varnsdorf vedl, jarní olomoucký zázrak ale nakonec neporazil

„Druhá půle pro nás byla jako z říše snů. Nejen, že jsme brzy vyrovnali a strhli vedení na svou stranu, ale v závěrečném koncertu přidali v deseti minutách další čtyři branky. Byla radost se na to koukat, bohužel domácí, kteří také neoplývali velkou lavičkou, zcela odpadli a těšili se na závěr zápasu, když dokonce kapitán přiběhl za hlavním sudím, aby nic nenastavoval za ošetřování hráčů a raději to ukončil,“ podotkl Sklenář.

Vilémovští tak předvedli jeden z nejlepších jarních výkonů a opět ukázali, že v útoku mají velkou sílu. Aktuálně už nastříleli 84 branek! „Hráči dokázali, že fotbal hrát umí, stejně jako držet jazyk za zuby při některých sporných výrocích sudích a poprvé na jaře zakončili utkání bez jediné karty. Byla to krásná oslava narození dcery našeho kanonýra Tondy Zimy, jakož i pozvánka na sobotní zápas doma s Mostem, kdy se rozloučíme s jarními zápasy doma v Ústeckém kraji. Na podzim již budeme hrát se zcela jinými mužstva z Libereckého kraje,“ dodal Sklenář.