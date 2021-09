Po dvou výhrách přišla čtvrtá porážka v sezóně. Fotbalisté Jílové padli na půdě Litoměřicka 1:3, o výsledku se rozhodlo v prvním poločase.

Fotbalisté Jílového - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jílové šlo do vedení už v 5. minutě, když Feledi proměnil pokutový kop. Domácí favorit ale do poločas dokázal výsledek otočit. Ve 14. minutě vyrovnal Hranička, za dalších šest minut dostal Litoměřicko do vedení Šraga. Deset minut před poločasem překonal brankáře Smutného Januška.