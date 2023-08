Do sestavy se už sice vrátil hrající sportovní manažer Aleš Vavroušek, jenže právě on za nešťastných okolností utkání nedohrál. V 54. minutě byl totiž za stavu 0:0 vyloučen.

„My jsme věděli, že proti nám stojí těžký a silový tým. Jsou šikovní a ve středu dobře kombinovali. My jsme chtěli důrazně bránit a co nejdéle držet bezbrankový stav. Domácí měli dvě obrovské šance, podržel nás brankář Tomáš Hadar. Na druhou stranu my jsme si nic nevytvořili,“ přiznal Vavroušek.

Po změně stran přišla jeho nešťastná chvilka, když fauloval ve vápně a byl z toho problém. „Za mě hodně přísné vyloučení, po kterém navíc domácí kopali penaltu. Měla to být ale žlutá,“ zakroutil hlavou.

Rumburk stále shání posily. Jednání s lidmi je těžké, přiznal Vavroušek

Jenže Libouchec pokutový kop zahodil a vypadalo to, že to Rumburk ještě více semkne. Opak byl ale pravdou. „Během devíti minut jsme dostali čtyři branky. Za stavu 2:0 pro nás utkání vlastně skončilo,“ zakroutil hlavou.

Rumburk se tak stále „plácá“ v atmosféře poslední sezony. „Sice nevyhráváme, ale hlavy dole nemáme. Kluci jsou v pohodě, pořád ten tým dáváme dohromady. Teď hrajeme proti Novému Sedlu, tam to snad zlomíme,“ pevně věří Vavroušek.

Klub stále hledá posily, není to ale nic lehkého. „Je to těžké, jsme poslední, to se k nám lidi nehrnou. Ale ve středu 30. srpna se mám dozvědět, zda něco klapne. Je jasné, že potřebujeme přivést dva až tři fotbalisty, aby to šlo nahoru,“ má jasno.

Co se týče trenérské pozice, ta je stále volná. „Kluky, co jsem oslovil, se zatím také nevyjádřili. Zatím to tedy povedu já,“ dodal Aleš Vavroušek.