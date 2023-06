Předposlední kolo má za sebou krajská I.A třída. V nejistotě je stále Rumburk, který po bezbrankovém poločase nakonec v Děčíně podlehl Junioru 0:5.

David Dvořák, předseda FK Rumburk. | Foto: DENÍK/František Bílek

V Děčíně to ale žádná hitparáda nebyla, hlavně v prvním poločase, který diváky hodně nudil a navíc nepřinesl ani jednu branku. „Oba týmy předváděly hru úrovně okresního přeboru. Sice jsme více drželi míč, ale chyběl pohyb a hra byla plná nepřesností,“ hlesl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Po změně stran domácí favorit přeci jen přidal a začal dávat branky. Skóre otevřel v 53. minutě Heinzel. Když o minutu později přidal šťastný druhý gól Jahodář, hosté odpadli. „Bylo to povinné vítězství,“ dodal Tyl. Junior se rozloučí s letošním ročníkem na hřišti v Roudnici.

Rumburk zůstává předposlední, na poslední Klášterec má náskok dvou bodů. Brzy se rozhodne, zda bude sestupovat pouze jeden a nebo dva týmy. Prvním sestupujícím je v zimě odstoupivší Modrá.

Varnsdorf ztrácí dalšího ofenzivního hráče. Schön zamířil do Jablonce

„Zase jsme měli problémy se složením týmům. Domácí měli převahu, díky dobré obraně jsme dlouho drželi bezbrankový stav. Po změně stran ale hráčům ubývaly síly a už nedokázali čelit sílícímu tlaku domácích. Přes vysokou porážku naši hráči dřeli, podržel nás brankář Krajčovič,“ stojí v hodnocení utkání na klubových stránkách FK Rumburk.

Rumburk v posledním kole hostí Mojžíř, Klášterec jede do Pokratic. Pokud Rumburk zůstane předposlední a Brná, vítěz krajského přeboru, půjde do divize, zůstane v I.A třídě.

Po sezoně už má Šluknov, jelikož v posledním kole má díky odstoupení Modré volný los. Rozlučka se mu ale před domácím publikem nepovedla. Proti Novému Sedlu urval po remíze 1:1 jediný bod, jelikož nezvládl závěrečné pokutové kopy.

„Začali jsme dobře a dostali se do vedení. Hosté pak šli do deseti. Ale místo toho, abychom Sedlo dorazili, tak půlka týmu přestala hrát a bojovat. Hosté se naopak semkli a byli nám až do posledních minut vyrovnaným soupeřem. V poločasové pauze potěšily diváky místní mažoretky, které byly odměněny velkým potleskem a prý se vybralo i dost peněz na jejich podporu,“ pravil Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.