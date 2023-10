Fotbalisté Junioru Děčín vyhráli pátý zápas z posledních šesti kol, když doma udolali nováčka z Dušníků 2:0. Přitom od 50. minuty hráli bez vyloučeného Jakuba Šmalcla, střelce první branky.

„Opět jsme nastoupili bez zraněných útočníků a kapitána Filipa Vaita. Dali jsme sice rychlou branku, jinak naše hra postrádala lehkost a moment překvapení. Po vyloučení Šmalcla hosté vycítili šanci, jenže si dali za tři minuty vlastní gól. Pak se tlačili za kontaktním gólem, brankář Plaček byl ale pozorný. Diváci neviděli moc pohledné utkání, přesto jsme si bojovnost a obětavost body zasloužili,“ řekl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín, který je v tabulce na čtvrtém místě.

Šluknov - Pokratice 1:3 (0:1)

Přímou bitvu o druhé místo Šluknov nezvládl, když doma podlehl Pokraticím 1:3. „Hosté se v zápase lépe orientovali a využili svoje šance. Hráli na brejky, jejich rychlý útočník nám dělal velké problémy. My jsme museli po derby s Rumburkem v sestavě improvizovat, hodně nám chyběl ve středu tabulky Kolár. V poločase se nám navíc zranil stoper a kapitán Lukáč, takže jsme museli sáhnout i do obrany. Herně jsme nebyli o moc horší, ale nezvládali jsme rozhodující momenty. Paradoxně teď hrajeme doma hůř, než venku,“ posteskl si Jan Plachý, trenér SK Šluknov.

První Dobroměřice sice zaznamenaly první ztrátu v soutěži, přesto jsou zatím hodně odskočené. Jinak je vršek tabulky hodně našlapaný. „Ztrácí všichni. Víme, že kdybychom vyhráli, mohli jsme být druzí. Máme mladý tým, který provází výkyvy. Jedeme ale dál, neházíme flintu do žita. Máme sice široký kádr, ale ta marodka se nám rozšířila, takže přeci jen doplácíme na to, že nejsme kompletní.“

Bílina - Rumburk 3:2 (2:1)

Fotbalisté Rumburka nepřijeli na půdu třetí Bílina v dobré sestavě a mohli jenom překvapit. A nakonec nebyli daleko, když po boji podlehli papírovému favoritovi 2:3.

„Je pravda, že jsme měli trochu problémy se sestavou. Začátek nám nevyšel, dostali jsme rychlé dva góly, asi jsme ještě seděli v autobuse. Jenže pak snížil Kuba Chlada, který mohl do poločasu vyrovnat. Po změně stran jsme dostali zase rychlý gól, tentokráte z penalty. Opět jsme ale snížili a snažili se vyrovnat. To se nepodařilo, za náš výkon se na půdě třetího týmu tabulky nemusíme stydět,“ má jasno Aleš Vavroušek, rumburský kapitán a zároveň sportovní manažer celého týmu.

Rumburk spadl na čtrnácté místo, spodek tabulky je také nesmírně našlapaný. „Vnímáme to, že Roudnice začala vyhrávat a poslední Mojžíř obral o body první Dobroměřice. My teď máme doma Děčín, to musíme zvládnout. Pak nás čekají Ervěnice a právě Mojžíř. Budou to hodně důležité zápasy,“ dodal.