Rumburští přitom nehrají vůbec špatně, přesto jsou na nule a v tabulce I.A třídy jsou ve spodních patrech. „Chtěli jsme proti Novému Sedlu napravit minulou domácí porážku. Myslím si, že to ve hře bylo vidět. V první půli jsme byli lepším týmem. Měli jsme tam dvě vyložené šance, nastřelili tyč. Soupeř vlastně nic neměl,“ zhodnotil úvodní dějství Aleš Vavroušek, kapitán Rumburka.

Právě Vavroušek se po změně stran stal smutným hrdinou. Nejprve dostal svoje barvy do vedení, když proměnil pokutový kop. „Ještě předtím jsme tam měli jednu šanci. Místo toho, aby nás to nakoplo, tak hosté z brejkové situace srovnáno. Za dvě minuty jsme navíc udělali chybu a Sedlo šlo do vedení,“ kroutil hlavou.

Pak přišla pro Vavrouška černá chvilka, v 66. minutě totiž dostal červenou kartu. „Měli jsme trestný kop a protihráč mě úmyslně prošlápl kotník. Já se pak zachoval jako malý kluk, ohnal jsem po něm a dostal zaslouženou červenou. Rozhodčí vám ale řekne, že to je za oplácení. Podle mě tu červenou měl dostat i soupeř, přesto mě to neomlouvá,“ smutně poznamenal.

Rumburk se pak snažil alespoň vyrovnat, ale hosté přidali díky Klíčovi, který zkompletoval hattrick, třetí gól a bylo vymalováno.

„Dvě porážky mrzí, navíc byly obě na domácí půdě. Víme, že herně to špatné není, ale musíme začít proměňovat šance. Věřím, že výsledky se dostaví. Musíme prostě makat a makat,“ dodal Aleš Vavroušek.