„Zase jsme vycházeli z pozorné obrany a hrozili brejky. Vstřelili jsme dva rychlé góly, to nám moc pomohlo. Chtěli jsme hlavně eliminovat jejich střední záložníky, zdálo se mi, že k nám nepřijeli s velkou chutí hrát. V poločase jsme mohli vést klidně o více branek. Vyhráli jsme zaslouženě,“ všiml si hrající sportovní manažer Rumburka Aleš Vavroušek.

„Sestava si tak nějak sedla, vychází nám taktika. Máme v týmu hodně zkušených hráčů, proti mladším a běhavějším týmům budeme mít větší problémy,“ řekl.

Na domácí zápasy Rumburku tradičně přišla poměrně tristní návštěva. „To je tady dlouhodobě, bylo to i v době, kdy se tady postupovalo do krajského přeboru. Dobrá kulisa je jen při derby proti Šluknovu, protože přijede hodně jejich fanoušků. Čím to je? Fakt nevím,“ dodal.

Tým z Chomutovska naopak herně zklamal, moc dobře to ví i samotný trenér. „Zápas blbec, asi jsme si mysleli, že se Rumburk porazí sám, jelikož byl v tabulce dole. To byl omyl. Nepodali jsme vůbec povedený výkon, domácí vyhráli zaslouženě. Doufám, že takhle nepovedený zápas jsme si na dlouho dobu dopředu vybrali a příště se budeme prezentovat jiným výkonem,“ zlobil se Rostislav Broum, trenér Spořic.