Jak Vavroušek, tak Pilko by měli dále pokračovat jako aktivní fotbalisté. „U Aleše to bude zdravotní otázka, aktuálně ho trápí zranění,“ doplnil Dvořák.

Hodnocení sezony? Jedním dechem prostě špatné. „Už na začátku jsme věděli, že pro nás bude stěžejní, abychom to vůbec dohráli. To se naštěstí povedlo. Tohle a fakt, že jsme se zachránili, jsou jediná pozitiva. Jinak bylo všechno špatně,“ zakroutil hlavou.

Proč se hráčům do Rumburka nechce? Předseda má vysvětlení

Rumburský klub čeká perné léto, tým musí za každou cenu posílit. „Jasně, to potřebujeme. Aleš s Pavlem mají seznam hráčů, které by chtěli přivést. Nebudu zatím konkrétní. Věřím, že mají tady v okolí nějaké jméno a dokážou někoho přitáhnout. Co se týče odchodů, tak do Krásné Lípy odešel Filip Alfery,“ konstatoval předseda rumburské kopané.

V poslední sezoně se A tým mocně spoléhal na pomoc dorosteneckého týmu. „Stoprocentně počítáme s tím, že naši mladíci budou dostávat své šance. Na druhou stranu nemůžou být vytěžovaní tak, jako tomu bylo letos na jaře. Chlapi budou hrát v sobotu, dorost v neděli. Rozhodně chceme, aby tam byla jasně nastavená provázanost,“ pokýval hlavou.

David Dvořák zažil další náročnou sezonu, ve které musel, při personálních problémech, nastoupit několikrát v základní sestavě. „Bylo to pro mě hrozně psychické náročné. Jak se blížil víkend, tak stoupala nervozita. Těžce se mi spalo při pomyšlení, kolik lidí vůbec přijde na zápas a koho zase seženeme. Teď už je obrovská úleva, spadlo to za mě. Doufám, že už se to nebude opakovat,“ dodal na závěr.