Remízu 1:1 rumburským barvám zachránil v 88. minutě Maksym Konarev. V následných penaltách pak uspěl Libouchec. „Oproti debaklu ve Spořicím jsme nastoupili úplně v jiné sestavě. Mohli hrát kluci, co byli předtím pracovně mimo. Hrálo se na těžkém terénu, bylo to podmáčené. Hra tomu odpovídala. V prvním poločase byl Libouchec lepší, po změně stran se to obrátilo. Při troše štěstí jsme mohli i vyhrát. Škoda penalt, to je loterie. Ale i ten bod bereme,“ přiznal David Dvořák, předseda Rumburka.

Tým z Děčínska na poslední chvíli posílil své řady. „Vrátil se nám Chlan z Podluží a máme taky jednoho kluka z Mělníka,“ poznamenal Dvořák.

Na druhou stranu se tak trochu mluví o odchodu střelce a zkušeného harcovníka Jakuba Chlady. To by byla pro Rumburk velké ztráta. „Kuba údajně podepsal přestupní lístek někam do Německa. Jenže tam přestupy dávno skončily. Takže si myslím, že zůstane. A byl bych za to rád,“ zdůraznil předseda FK Rumburk.

Ten si také postěžoval na přestupový řád, na který Rumburk nedávno doplatil. Do Jiříkova totiž odešel třiadvacetiletý Zdeněk Hoffman. „Jiříkov využil klauzule. Je to mladý hráč, rok nehrál, takže si ho zadarmo stáhli. My jsme za něj kdysi Varnsdorfu zaplatili třicet tisíc. Pravidla přestupového řádu jsou tak k ničemu,“ mávl rukou.