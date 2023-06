„Začali jsme dobře a šli rychle do vedení. Přišlo mi, že to hráče uspokojilo a polevili jsme. Soupeř nás za to dvakrát potrestal. Po změně stran jsme horko těžko vyrovnali. Pak se bohužel zranil Radek Šott, který si zlomil kotník a kvalita zálohy hodně uvadla. No a na konci nám Ervěnice daly třetí branku a my už nenašli odpověď,“ sklesle pravil David Dvořák, předseda Rumburka.