Přezimujete na dvanáctém místě tabulky, na předposlední Ervěnice máte devítibodový náskok. Jak hodnotíte první polovinu sezony?

Určitě jsme si před začátkem sezóny mysleli, že na tom budeme líp. Naše umístění je určitě zklamání, ale po utkání v Proboštově, kde jsme se sotva sešli, abychom utkání vůbec odehráli, musím být rád, že jsem tuto část sezóny vůbec dohráli.

Velké problémy jste měli tradičně při venkovních zápasech. Dá se v tomhle ohledu něco změnit?

To máte pravdu. U nás je do prostě dáno tím, že máme hrozně úzký kádr a prakticky jsme podzim odehráli ve dvanácti lidech. Takhle to hrát nejde. Pak přišly výpadky některých hráčů kvůli zranění nebo pracovnímu vytížení. Pak jsme to plácali, jak se dalo.

Jak to tedy vypadá s hráčským kádrem do jarní části sezony?

Hráčský kádr máme úzký. Pro nás je hlavní prioritou před jarní částí sezony kádr doplnit o dva až tři hráče, ale v současné době mi to připadá jako sci-fi. Zvláště, když skoro všechny týmy v okolí bojují o každého hráče. A těch je prostě nedostatek.

Situace byla špatná, dokonce i vy jste musel hrát, v jednom zápaste jste byl vyloučený. Hádám, že věříte, že na jaře už na plac nebudete muset, viďte?

Určitě doufám, že to byl můj poslední zápas za FK Rumburk. Ale prostě jsme ty hráče neměli, tak jsem musel nastoupit. Věk člověk nezastaví, ta rychlost tam už není. Ale jinak se pravidelně udržuji v kondici. Chodím běhat, minimálně jednou týdně si dám s klukama fotbálek. Tady v tom problém nemám.

No, hádám, že v zimní pauze si od fotbalu rád odpočinete, co?

Po podzimní části jsem se cítil psychicky hodně unavený. Byl jsem rád, že už je konec první poloviny sezony. Jsem rád, že je chvilku klid a odpočinu si.

Překvapila vás nějak tabulka I.A třídy po podzimní části?

Překvapilo mě umístění Pokratic a děčínského Junioru. Je ale vidět, že ten jejich nováčkovský elán jim pomáhá. Uvidíme, jak to bude dál v druhé polovině soutěže.

Na konci se jim vrátila forma i střelec Mikula. Co předvede Šluknov na jaře?

Kdy váš tým vůbec zahájí zimní přípravu?

Zimní přípravu zahájíme koncem ledna a máme zatím v plánu dva přátelská utkání s Malšovicemi a Frýdlantem.

Ještě se vrátíme k vašemu kádru. Nechce vás někdo opustit?

Určitě chceme hráčský kádr hlavně udržet a dále ho potřebujeme rozšířit minimálně o dva až tři hráče. Dále uvažujeme o širším zapojení našich dorostenců. Uvidíme, jak se nám to povede.

A co realizační tým? Zůstane například trenér Dužár?

Já doufám, že realizační tým udržíme ve stejném složení. Trenér František Dužár ale trvá na doplnění kádru právě o ty dva až tři hráče. V tom má samozřejmě pravdu, nedivím se mu. Takže i na tom je závislé složení realizačního týmu pro jaro.

Cíle pro jarní části budou asi jasné…

Já vidím dva cíle. Za prvé důstojně dohrát celou sezonu. A samozřejmě se udržet v soutěži.