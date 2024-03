Tým z Děčínska přitom na Litoměřicku předvedl dobré pasáže. „V prvním poločase jsme měli tři vyložené šance. Nedáme, to nás strašně. Ve druhém poločase jsme Pokratice dobrých patnáct minut přehrávali, ale když z toho nedáme branku, je to k ničemu. Domácí nás pak během pěti minut třikrát potrestali a bylo hotovo. Pokraticím gratuluji, vyhrály zaslouženě. My se z toho musíme oklepat a doma naplno bodovat,“ má jasno.

Spodní patra I.A třídy se na sklonku druhé poloviny sezony hodně vyrovnaly. Poslední čtyři týmy dělí jeden bod. Patří do nich i Rumburk. „No, situace dobrá není. Momentálně je to velmi zamotané, ale před námi je ještě prakticky celé jaro. Určitě budeme bojovat a uděláme maximum, abychom začali sbírat body,“ pevně věří.

Z Rumburka ale přišla alespoň jedna dobrá zpráva. Tým hlásí konečně obsazení role trenéra, kterou doposud zastával právě Vavroušek. „Dohodl jsem se s Petrem Jiráskem, který naposledy trénoval ve fotbalovém Vilémově. Jsem za to moc rád. Péťa je dobrý člověk, který fotbal miluje. Myslím, že tohle přesně potřebujeme. Vím, že nemá lehkou situaci, je u nás tři týdny a kluky poznává. Snažíme se mu pomoct, jak to jen jde. Je mi jasné, že nemávne kouzelnou hůlkou a nebudeme hned vyhrávat,“ zdůraznil Vavroušek.

Aktuálně čtrnáctý tým pálí ale jiná věc – hráčský kádr. A nevypadá to zrovna růžově. „Máme poslední týden na to, někoho udělat. Situace v našem okolí není lehká, i ostatní kluby mají problémy. Kvalitní hráči prostě nejsou. A když jsou, tak se jim nechce,“ kroutil hlavou.

„Ještě čekáme, jak to dopadne s jedním hráčem a uvidíme. Vím, že tato sezona nebude lehká, ale v Rumburku jsme na to zvyklí. Do budoucna bychom to chtěli rozhodně změnit,“ dodal Vavroušek.