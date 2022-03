Rumburk na jaře prohrál druhý domácí zápas, když podlehl Spořicím 0:1. Utkání rozsekl v 84. minutě Samuel Dvořák. „Bylo to remízové utkání. Terén byl špatný, hrbolatý. Kombinovat se nedalo, bylo to hodně soubojové. My jsme bohužel v závěru udělal jednu chybu v obraně, kterou soupeř, který byl fotbalovější, potrestal. Zatím jsme paradoxně bodovali jenom venku. Na druhou stranu je vidět, že si ten tým sedá. Výkony se zlepšují a věřím, že to bude pokračovat a my začneme sbírat body potřebné pro záchranu,“ přiznal David Dvořák, předseda FK Rumburk.