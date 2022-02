V první polovině soutěže rumburský klub často bojoval s nedostatkem hráčů na mistrovské utkání, také mu chyběl trenér. To se ale změnilo. Do týmu se vrací František Dužár, který už na rumburské lavičce kdysi působil. „Podzimní část samozřejmě nehodnotím vůbec kladně. Byli jsme vůbec rádi, že se nám jí podařilo dohrát, vzhledem k našemu úzkému hráčskému kádru,“ smutně přiznal David Dvořák, předseda FK Rumburk.

Tým z výběžku zažíval výsledkové vlny. Nezačal vůbec dobře, v prostřední části podzimu se zvedl, konec ho ale zastihl opět ve výsledkovém útlumu. „Částečně bych to viděl v losu, jaký jsme měli a částečně v tréninkové morálce mužstva, kde se ke konci soutěže prakticky netrénovalo. Pak nemůžeme pomýšlet na nějaké kvalitní výsledky,“ pokrčil Dvořák rameny.

David Dvořák, předseda klubu.Zdroj: DENÍK/František Bílek„V tabulce mě překvapil Proboštov, nečekali jsem ho tak vysoko. Mužstvo doplnili o mladé hráče a šlape jim to,“ pochválil jednoho ze soupeřů.

Jak už bylo napsáno, Rumburk převedl velmi dobré výkony, ale také velmi špatné. „Mě osobně se líbil zápas v Neštěmicích, kde jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým v téhle soutěži. Mrzí mě venkovní zápas v Klášterci a pak také poslední dva domácí zápasy proti Liběšicím a Ledvicím. Tady jsem přesvědčený, že jsme prostě měli bodovat. V zápasech se opět ukázalo, že stabilní kostru týmu tvoří naši zkušení odchovanci, kteří pro rumburský fotbal dýchají,“ zdůraznil předseda klubu.

Zimní přípravu už Rumburk zahájil, do ideálu to má ale zatím hodně daleko. „Vzhledem ke covidové situaci a nakažení některých hráčů jsme museli některé tréninky zrušit. Situaci řešíme na každém tréninku, do očkování ale nikomu nemluvíme. V plánu máme zatím dva přípravné utkání. Doufám, že v těch už budeme kompletní,“ pevně věří.

Rumburští by rádi na jaře zažili více klidných víkendů. K tomu je ale potřeba rozhodně posílení kádru. „Mužstvo musíme a chceme určitě posílit. Taky doufáme, že se k nám vrátí uzdravení hráči. V jednání jsou eventuální posily,“ prozradil Dvořák.

V jaké kondici je tedy aktuálně rumburský fotbalový klub? Dle jeho předsedy to není špatné. „Myslím si, že v současné době je rumburský fotbal v dobré kondici. Hlavně ta mládežnická část. Máme přípravky, žáky a také dorost, který se nám zase na podzim po dlouhých letech podařilo vytvořit. Největší problém, co máme je právě tým dospělých. Doufám, že to společnými silami zvládneme, soutěž dohrajeme a zachráníme,“ pokýval hlavou.

Je vidět, že David Dvořák má fotbalu plnou hlavu. A taky s ním má starosti. Odpočinul si alespoň na konci loňského roku? „Vánoce a Silvestr jsem strávil v rodinném kruhu. Musím říct, že ten odpočinek od fotbalu jsem opravdu potřeboval, přišel vhod,“ usmál se.