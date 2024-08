Rumburští totiž na vlastním hřišti podlehli 3:5 Strupčicím a zůstaly jim oči pro pláč. Začátek byl přitom ideální. „Jsme samozřejmě zklamaná. Přitom jsme začali velmi dobře. Po třech minutách jsme vedli, po půl hodině to bylo 2:0. Pak tam byly další vyložené šance, klidně to v poločase mohlo být 4:0. Bohužel hosté z první vážnější situace stihli do poločasu snížit a to je nakoplo,“ kroutil hlavou Aleš Vavroušek, hrající manažer FK Rumburk.