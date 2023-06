Česká Kamenice je aktuálně s 28 body na čtrnáctém místě v tabulce. Na třináctý Střekov ztrácí tři body. Pokud vyhraje a Střekov v Chuderově vyjde naprázdno, dostane se v tabulce před něj. Situace je ale dál hodně zamotaná. Hodně se spekuluje o tom, že Brná, vítěz krajského přeboru, nakonec do divize nepůjde. Tím pádem by sestupovaly hned čtyři týmy, takže osud Kamenice by byl naplněn. Bude ale také záležet na tom, zda bude zájem o postup z okresního přeboru výš.

„Je to odraz stagnace dospěláckého fotbalu. My máme naplněné všechny mládežnické kategorie. Od bambini po dorost. Jasně, někde jsme spojení s jiným klubem, ale v téhle době to jinak nejde. Máme i kvalitního trenéra, Josefa Rákosníka. Jenže pokud na trénink chodí půl roku maximálně šest lidí, musí se to někde projevit,“ zdůraznil Jan Běloubek, předseda FK Česká Kamenice.

Potvrzeno! Další fotbalový klub umírá. Boj o záchranu hráči odchodili

Tým z Děčínska srazil také fakt, že na každý zápas měl kouč Rákosník jinou sestavu. „To sestava byla totálně nestabilní. Každý další zápas tam byly velké změny. O nějaké sehranosti se tady ani nemůžeme bavit. Pak to dopadne tak, že dáte v Heřmanově čtyři góly, ale prohrajete 9:4. Musíme to brát jako realitu. Myslím si, že podmínky tady máme dobré. Ale rozhodně tady nemůžeme hráčům něco platit,“ kroutil hlavou.

Šance na záchranu podle předsedy České Kamenice už neexistuje. „Je to realita života. Myslím si, že Střekov v Chuderově něco uhraje. A nikde není napsané, že my ten poslední zápas vyhrajeme. Počítám se sestupem,“ otevřeně přiznal.

O problémech dospělého českokamenického fotbalu si tak trochu šuškalo v jeho okolí. Mluvilo se dokonce o tom, že samotný Běloubek chce svou funkci složit. „Já jsem ze situace okolo mužské kategorie naštvaný. Daleko více unavenější je právě Pepa Rákosník. Každý týden od čtvrtka žhaví telefon a shání hráče na víkendový zápas. Přitom zimní příprava nevypadala špatně. Na první přátelák přišlo sedmnáct hráčů, vyhráli jsme 6:2 a vše to vypadalo dobře. Bohužel, realita je daleko jiná. Já se na fotbal v Kamenici nevyprdnu. Hlavně v mládeži to máme našlapané, nechci, aby to tady padlo,“ prozradil Běloubek.

Sestupy a postupy v krajském fotbale? Záleží na tom, co bude hrát Brná

Fotbal v České Kamenici tak pojede dál. Změnám se ale nevyhne. „Trenér Rákosník končí, ani se mu nedivím. Budeme fungovat dál. Jsem rád, že nám ta mládež dělá radost. Když budeme hrát okresní přebor, tak je velký předpoklad, že zrušíme náš B tým, který hraje okresní soutěž. Jsou tam starší hráči, kteří už prostě taky nestíhají. A je nesmysl držet v okresních soutěžích dva týmy,“ pokýval hlavou.

Vše ještě můžou zamotat takzvané volné přestupy. Jejich termín skončí 20. června. „Kdo bude chtít odejít, tak ať odejde. My tady rozhodně někoho nebudeme držet tím způsobem, že ho budeme platit. Víme, jak to dopadlo v Dobkovicích. S trenérem Štolem bychom si mohli podat ruce a zpívat stejnou píseň. Uvidíme, o kolik hráčů přijdeme a koho naopak seženeme,“ dodal na závěr Jan Běloubek.