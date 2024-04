„Je to vlastně první domácí výhra v sezoně za tři body,“ hořce se usmál Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

„Když to shrnu, tak jsme asi vyhráli zaslouženě. Výkon byl ale špatný. Vázla kombinace, nedařili se nahrávky, nebylo to ke koukání. Bezzubý soupeř nás zbytečně zatlačil, jen díky vlastním chybám. Výhra je samozřejmě skvělá, ale tím to končí. Normálně bychom takového soupeře měli přehrát úplně jinak,“ podotkl.

Tým z Děčínska utekl z posledního místa, kam spadla Krupka. Na čtrnáctý Žatec Jílové ztrácí dva body, v divizi navíc začaly bodovat Louny, které se tak můžou zachránit.

Jílovští fotbalisté tak stále reálně bojují o setrvání v krajském přeboru. „Boj o záchranu nevzdáváme. Přesto si musíme po sezoně všechno vyhodnotit a říct si, co chceme hrát. Bude pak záležet na vedení a samotných hráčích. Teď máme nějakou sérii, krajský přebor chceme zachránit. Otázkou je, zda se nám to vyplatí v další sezoně. Jestli není lepší hrát třeba horní polovinu tabulky v I.A třídě, více vyhrávat a získat větší pohodu,“ dodal trenér celku, který v dalším kole čeká cesta na půdu čtvrtého Proboštova.